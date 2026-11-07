Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο - Ζημιές και σε μεγάλη γέφυρα

Οι επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από ένα νέο γύρο τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο - Ζημιές και σε μεγάλη γέφυρα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και στη Βόρεια Γέφυρα του ποταμού Δνείπερου.
  • Η κατάσταση στην ηλεκτροδότηση, θέρμανση και υδροδότηση της πρωτεύουσας χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη» λόγω των επιθέσεων, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν.
  • Η Ρωσία δηλώνει ότι στοχεύει ουκρανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών, εντείνοντας τις αεροπορικές επιθέσεις καθώς η χερσαία επιχείρηση παραμένει στάσιμη.
  • Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από νέα τριμερή ειρηνευτική συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, με τη ρωσική αντιπροσωπεία να περιλαμβάνει υψηλόβαθμους διπλωμάτες και στρατιωτικούς αξιωματούχους.
  • Η Μόσχα έχει επεκτείνει την εκστρατεία της πλήττοντας γέφυρες και ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες πόλεις, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων.
Snapshot powered by AI

Σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, κατά την διάρκεια της νύχτας, στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και σε μια σημαντική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, ανακοίνωσαν το Σάββατο αξιωματούχοι της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων, αρκετοί από τους οποίους έπληξαν τη Βόρεια Γέφυρα της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στην ηλεκτροδότηση, τη παροχή θέρμανσης και τη υδροδότηση της πρωτεύουσας ως «εξαιρετικά δύσκολη», την ώρα που το πρωί του Σαββάτου οι θερμοκρασίες ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον τρεις περιφερειακές ενότητες δέχθηκαν πλήγματα.

Από την νυχτερινή επίθεση, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ οκτώ άλλοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σημειώθηκαν, επίσης, ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτική βιομηχανίας, καθώς και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και την ευρύτερη περιοχή

Η Μόσχα επεκτείνει την εκστρατεία της

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, καθώς η χερσαία επιχείρησή της είναι σε μεγάλο βαθμό στάσιμη. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν συστηματικά ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Μόσχα έχει επεκτείνει την εκστρατεία της, βάζοντας στο στόχαστρο γέφυρες του Κιέβου και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία σε μία πόλη όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τα πλήγματα του Σαββάτου προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι κρίσιμες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Οι επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από ένα νέο γύρο τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, Ιγκόρ Κοστιουκόφ, καθώς και τον υψηλόβαθμο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι.

Στην τριμερής συνάντηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχουν επίσης άλλοι υψηλόβαθμοι διπλωματικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: «Δεν μας αφορά η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Παρολίγον τραγωδία με δημοτικό υπάλληλο -Χτυπήθηκε από ρεύμα ενώ στόλιζε δρόμο με λαμπάκια

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Τα όριά του - «Τσουχτερό» το πρόστιμο της παράβασης

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο - Ζημιές και σε μεγάλη γέφυρα

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 16χρονος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 15χρονης «αδελφής» του

12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Πότε πέφτει η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές - Τι να προσέξετε

12:48LIFESTYLE

Λουκία Παπαδάκη: Το μεγάλωμα του γιου μου, η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ - 4.200 ΑΦΜ, 2.000 εταιρείες, 1.300 «μπροστινοί» - Ψάρευαν άρρωστους αχυράνθρωπους έξω από νοσοκομεία - Στους συλληφθέντες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

12:40TRAVEL

Τέσσερις ιδανικές φθινοπωρινές αποδράσεις με το αυτοκίνητο λίγο έξω από την Αθήνα

12:33WHAT THE FACT

Έμεινε 84 ώρες χωρίς ύπνο: Οι παραισθήσεις που βίωσε YouTuber και η ανατριχιαστική εμπειρία του

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

12:27ΕΛΛΑΔΑ

«Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα, ας μείνω στην Κινέζα!»: Το ξέσπασμα της Αγγελικής Νικολούλη για τις απειλές που δέχτηκε η δημοσιογραφική ομάδα του «Φως στο Τούνελ»

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πολίτης κατέβασε όλο του το σπίτι στο πεζοδρόμιο - Πρόστιμο €3.000 από Δήμο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί 30 ιπποπόταμοι που δηλητηριάστηκαν από άνθρακα σε εθνικό πάρκο στο Κονγκό

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθιακός Κόλπος: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη

11:30WHAT THE FACT

To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συρίγος για ελληνική Navtex: «Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ - 4.200 ΑΦΜ, 2.000 εταιρείες, 1.300 «μπροστινοί» - Ψάρευαν άρρωστους αχυράνθρωπους έξω από νοσοκομεία - Στους συλληφθέντες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 16χρονος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 15χρονης «αδελφής» του

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό... όταν έρθει η ώρα - Τι πρέπει να περιλαμβάνει

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος πολίτης κατέβασε όλο του το σπίτι στο πεζοδρόμιο - Πρόστιμο €3.000 από Δήμο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

«Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα, ας μείνω στην Κινέζα!»: Το ξέσπασμα της Αγγελικής Νικολούλη για τις απειλές που δέχτηκε η δημοσιογραφική ομάδα του «Φως στο Τούνελ»

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρικό όχημα ξεπέρασε το φράγμα των 500 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Άμπου Ντάμπι - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το κινητό που πουλήθηκε και τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα

11:05ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δαιμονισμένος» Ντόντσιτς: Σκόραρε από το... σπίτι του, τρέλανε τον Μπρους Σπρίνγκστιν και έγραψε ιστορία με τους Λέικερς

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πού κλείνουν δρόμοι, ποιες είναι οι αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για δύο μέρες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του 36χρονου γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο του πατέρα του

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Βοήθεια, ένα ασθενοφόρο» - Τα πρώτα λόγια του τραυματία μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ