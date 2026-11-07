Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο - Ζημιές και σε μεγάλη γέφυρα

Snapshot Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και στη Βόρεια Γέφυρα του ποταμού Δνείπερου.

Η κατάσταση στην ηλεκτροδότηση, θέρμανση και υδροδότηση της πρωτεύουσας χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη» λόγω των επιθέσεων, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν.

Η Ρωσία δηλώνει ότι στοχεύει ουκρανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών, εντείνοντας τις αεροπορικές επιθέσεις καθώς η χερσαία επιχείρηση παραμένει στάσιμη.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από νέα τριμερή ειρηνευτική συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι, με τη ρωσική αντιπροσωπεία να περιλαμβάνει υψηλόβαθμους διπλωμάτες και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Μόσχα έχει επεκτείνει την εκστρατεία της πλήττοντας γέφυρες και ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες πόλεις, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων. Snapshot powered by AI

Σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, κατά την διάρκεια της νύχτας, στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και σε μια σημαντική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, ανακοίνωσαν το Σάββατο αξιωματούχοι της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων, αρκετοί από τους οποίους έπληξαν τη Βόρεια Γέφυρα της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση στην ηλεκτροδότηση, τη παροχή θέρμανσης και τη υδροδότηση της πρωτεύουσας ως «εξαιρετικά δύσκολη», την ώρα που το πρωί του Σαββάτου οι θερμοκρασίες ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον τρεις περιφερειακές ενότητες δέχθηκαν πλήγματα.

Από την νυχτερινή επίθεση, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ οκτώ άλλοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σημειώθηκαν, επίσης, ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε εγκαταστάσεις της ουκρανικής στρατιωτική βιομηχανίας, καθώς και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και την ευρύτερη περιοχή

Η Μόσχα επεκτείνει την εκστρατεία της

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, καθώς η χερσαία επιχείρησή της είναι σε μεγάλο βαθμό στάσιμη. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν συστηματικά ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Μόσχα έχει επεκτείνει την εκστρατεία της, βάζοντας στο στόχαστρο γέφυρες του Κιέβου και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία σε μία πόλη όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τα πλήγματα του Σαββάτου προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι κρίσιμες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Οι επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από ένα νέο γύρο τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ και η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, Ιγκόρ Κοστιουκόφ, καθώς και τον υψηλόβαθμο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι.

Στην τριμερής συνάντηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχουν επίσης άλλοι υψηλόβαθμοι διπλωματικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Διαβάστε επίσης