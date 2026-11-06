Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Πούτιν στον Λευκό Οίκο, λίγα 24ωρα πριν από τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του με μια μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στον Λευκό Οίκο, χωρίς να έχει άμεση συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία.
  • Η συμφωνία προαναγγέλλεται πριν από τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, αλλά δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον ρόλο της Ευρώπης.
  • Η προσωρινή κατάπαυση πυρός στην περιοχή της Χερσώνας επέτρεψε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση αμάχων.
  • Η ευρωπαϊκή διπλωματία εκφράζει την ελπίδα για αυξημένη πίεση στη Ρωσία από τη νέα σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου.
Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας μια συμφωνία που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (5/11), ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είχε συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν εκεί για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες πριν από τις νέες συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας που προανήγγειλε, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το κατά πόσον αυτή θα περιλαμβάνει ευρύτερες ρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η μεταξύ συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιρίλ Ντμίτριεφ πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την εξαήμερη τοπική κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Η προσωρινή εκεχειρία επέτρεψε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων.

Η τοποθέτησή του προέδρου των ΗΠΑ, έρχεται στον απόηχο της νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, ενώ παραμένει ασαφές ποιος θα είναι ο ρόλος των ευρωπαϊκών χωρών σε μια ενδεχόμενη διευθέτηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 67 βουλευτές στηρίζουν τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό – Την Κυριακή αποφασίζει ο Χέρτσογκ, αποδυναμωμένος ο Νετανιάχου

02:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Συνεχίζονται οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στους New York Times: «Σχέδιό μου να παραμείνω μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ» – Τέλος στα σενάρια αποχώρησης

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» – Το καπέλο «VETO» και οι νέες καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ 0-2: Το καμάρι της Κρήτης το έκανε ξανά!

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Συνεχίζει με το απόλυτο νικών το Τριφύλλι!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε καταρρίχηση – Τα νεότερα για την υγεία του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη – Το μήνυμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποκτά αριστερό δήμαρχο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζάνη: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για τον χειμώνα με νέα οχήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb - Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ουσία από όσες ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις οδήγησε στον θάνατό του

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» – Το καπέλο «VETO» και οι νέες καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από τον κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Η γαλλική τράπεζα Credit Mutuel Arkea ανακοίνωσε απώλεια 100 εκ. ευρώ

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

21:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το πρώτο στέλεχος του Τραμπ που παραιτείται μετά τη βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μελόνι με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ