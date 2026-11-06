Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του με μια μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στον Λευκό Οίκο, χωρίς να έχει άμεση συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Η συμφωνία προαναγγέλλεται πριν από τις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, αλλά δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τον ρόλο της Ευρώπης.

Η προσωρινή κατάπαυση πυρός στην περιοχή της Χερσώνας επέτρεψε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση αμάχων.

Η ευρωπαϊκή διπλωματία εκφράζει την ελπίδα για αυξημένη πίεση στη Ρωσία από τη νέα σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας μια συμφωνία που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη (5/11), ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είχε συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία, η οποία βρισκόταν εκεί για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

«Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες πριν από τις νέες συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας που προανήγγειλε, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το κατά πόσον αυτή θα περιλαμβάνει ευρύτερες ρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η μεταξύ συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιρίλ Ντμίτριεφ πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε εκπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την εξαήμερη τοπική κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Η προσωρινή εκεχειρία επέτρεψε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων.

Η τοποθέτησή του προέδρου των ΗΠΑ, έρχεται στον απόηχο της νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα ασκήσει «μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, ενώ παραμένει ασαφές ποιος θα είναι ο ρόλος των ευρωπαϊκών χωρών σε μια ενδεχόμενη διευθέτηση.

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