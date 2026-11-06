Τραμπ: «Θα δείτε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες» – Το καπέλο «VETO» και οι καταγγελίες για νοθεία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες τις επόμενες δύο εβδομάδες, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες.

Φορούσε καπέλο με τη λέξη «VETO», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το προεδρικό βέτο απέναντι σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών.

Καταγγέλλει ως «ντροπιαστική» και διεφθαρμένη την εκλογική διαδικασία στη δημαρχία του Λος Άντζελες.

Υπέγραψε διακήρυξη που καθιστά το Οβάλ Γραφείο και την αίθουσα υπουργικού συμβουλίου εθνικά μνημεία, μελλοντικές αλλαγές τους να απαιτούν έγκριση Κογκρέσου.

Παρά τη ρεπουμπλικανική ήττα, ο Τραμπ προβάλλει αποφασιστικότητα να διατηρήσει τον έλεγχο και την πρωτοβουλία κινήσεων. Snapshot powered by AI

Νέες κινήσεις από την κυβέρνησή του προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (5/11), δύο ημέρες μετά τη μεγάλη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, εμφανιζόμενος στο Οβάλ Γραφείο με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO» σε περίοπτη θέση πάνω στο προεδρικό γραφείο.

«Θα κάνουμε πολλά πράγματα. Θα δείτε πολλά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στις επόμενες δύο εβδομάδες. Έχουμε πολλά στα σκαριά και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες πρωτοβουλίες αναφερόταν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τιμές θα μειωθούν σημαντικά, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση στην οικονομία, μετά την εκλογική αναμέτρηση που ανέδειξε τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το κόστος ζωής.

Το καπέλο με τη λέξη «VETO», το οποίο είχε ήδη παρουσιάσει μέσω του Truth Social, κάθε άλλο παρά τυχαία βρισκόταν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει από την ημέρα των εκλογών ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει το δικαίωμα του προεδρικού βέτο απέναντι σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Νέες αιχμές για τις εκλογές στο Λος Άντζελες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε και στις καταγγελίες του για την εκλογική διαδικασία στην Καλιφόρνια, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικό» όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση για τη δημαρχία του Λος Άντζελες.

«Παρακολούθησα τις εκλογές στο Λος Άντζελες. Ήταν κάτι πραγματικά ντροπιαστικό. Πίστευα ότι ο Σπένσερ Πρατ θα βρισκόταν στον τελικό γύρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι εκλογές μας είναι τόσο διεφθαρμένες, που δεν έχετε ιδέα».

Ο Τραμπ αναφερόταν στον πρώην αστέρα τηλεοπτικών ριάλιτι, ο οποίος είχε διεκδικήσει τη δημαρχία του Λος Άντζελες, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Ιουνίου, συγκεντρώνοντας περίπου 25,5% των ψήφων. Στη συνέχεια, η Κάρεν Μπας και η Νίτια Ράμαν αναμετρήθηκαν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τη δεύτερη να επικρατεί.

Το Οβάλ Γραφείο γίνεται «εθνικό μνημείο»

Η παρουσία του Τραμπ ενώπιον των δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπογραφή διακήρυξης για την προστασία του Οβάλ Γραφείου και της αίθουσας συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο χώροι χαρακτηρίζονται εθνικά μνημεία, υποστηρίζοντας ότι μελλοντικές σημαντικές τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από το Κογκρέσο.

Ωστόσο, το πολιτικό ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στα μηνύματά του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Με τους Δημοκρατικούς να ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προαναγγέλλοντας νέες αποφάσεις και υπενθυμίζοντας, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, ότι το προεδρικό βέτο παραμένει στα χέρια του.