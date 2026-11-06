Πούτιν: Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

Snapshot Οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 10 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για να συζητήσει τις επικείμενες συνομιλίες.

Η Ρωσία επιθυμεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στην Ουκρανία μέσω ειρηνικής και διπλωματικής οδού, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση από το Κίεβο.

Τη ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες θα ηγηθεί ο προεδρικός βοηθός Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, με τη συμμετοχή και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Snapshot powered by AI

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι θα πραγματοποιηθούν στις 10 Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την έναρξη συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να διασφαλίσει ειρηνικά τα συμφέροντά της στην Ουκρανία, αλλά αυτό είναι δυνατό μόνα αν υπάρχει πολιτική βούληση στο Κίεβο. Τόνισε ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας σε αυτό το θέμα μπορούν να διασφαλιστούν διπλωματικά.

Στη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας συμμετείχαν και μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες.

«Τριμερείς συνομιλίες για το ουκρανικό ζήτημα θα διεξαχθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη», είπε ο Πούτιν. «Έχοντας κατά νου ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, έχω προσκαλέσει συναδέλφους που θα λάβουν μέρος σε αυτές τις συνομιλίες. Ας συζητήσουμε εν συντομία αυτό το θέμα».

Μεταξύ εκείνων που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση, μαζί με τα μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ήταν μεταξύ άλλων, οι προεδρικοί βοηθοί Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο οποίος θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, και ο Γιούρι Ουσάκοφ, καθώς επίσης και οι υφυπουργοί Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλουζίν και Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Διαβάστε επίσης