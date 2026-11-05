Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα

 «Άλλο πράγμα είναι να τρώει ένα παιδί πίτσα κάπου, με την άδεια των γονιών του, ίσως για να γιορτάσει κάτι, και άλλο να προσφέρεται πίτσα στα σχολικά γεύματα», δήλωσε η Έλενα Γιαμπόλσκαγια.

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Σύμβουλος Πούτιν κατά πίτσας: «Να φύγει από τα σχολικά κυλικεία» - Να αντικατασταθεί από κουλεμπιάκα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πίτσα δεν θα πρέπει να έχει θέση στα ρωσικά σχολεία, υποστήριξε η Έλενα Γιαμπόλσκαγια, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Δύσης, η οποία έχει επεκταθεί ακόμη και στο ζήτημα της σχολικής διατροφής, όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS.

Η Γιαμπόλσκαγια δήλωσε ότι η πίτσα είναι επιβλαβής για την υγεία των παιδιών και ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα μενού των σχολικών εστιατορίων.

«Η πίτσα δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα τρόφιμο που θα έπρεπε να προσφέρεται στα σχολεία. Δεν κάνει καλό στην υγεία των μαθητών. Άλλο πράγμα είναι να τρώει ένα παιδί πίτσα κάπου, με την άδεια των γονιών του, ίσως για να γιορτάσει κάτι, και εντελώς διαφορετικό να διατίθεται πίτσα στο σχολικό εστιατόριο. Με εκπλήσσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι καν δυνατό», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε τα δημόσια σχολεία να ευθυγραμμιστούν με την ευρύτερη πολιτική της χώρας για την «επιστροφή σε όσα είναι δικά μας», υποστηρίζοντας ότι η παραδοσιακή ρωσική κουζίνα θα πρέπει να αντικαταστήσει τα ξένα φαγητά.

«Διαθέτουμε μια τεράστια κληρονομιά, η οποία περιλαμβάνει μια υπέροχη ρωσική κουζίνα και μια εξαιρετική ρωσική γαστρονομική παράδοση. Ας δώσουμε τουλάχιστον στα παιδιά μας την ευκαιρία να τη γνωρίσουν», κατέληξε η Γιαμπόλσκαγια.

Η σύμβουλος του Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές σχολιάζοντας πρόταση να αντικατασταθεί η πίτσα από την κουλεμπιάκα (kulebyaka), μια παραδοσιακή ρωσική αλμυρή πίτα με γέμιση.

Η σύμβουλος του Πούτιν κάλεσε επίσης τα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν την πολιτική της χώρας για «ανάκτηση αυτού που μας ανήκει». Τόνισε ότι η Ρωσία έχει πλούσια γαστρονομική κληρονομιά, ιδιαίτερα την παραδοσιακή ρωσική κουζίνα, στην οποία τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειωθούν.

Σχολιάζοντας την πρόταση για αντικατάσταση της πίτσας με κουλεμπιάκα, η Γιαμπόλσκαγια σημείωσε ότι δεν έχουν όλοι οι γονείς την ευκαιρία να ετοιμάζουν παραδοσιακά πιάτα στο σπίτι. Επομένως, κατά τη γνώμη της, τα σχολεία θα πρέπει να αναλάβουν αυτό το έργο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με έρευνα της υπηρεσίας Elementaree, ακριβώς η κουλεμπιάκα από το σχολικό κυλικείο έχει γίνει το πιο νοσταλγικό πιάτο για τους Ρώσους. Το 25,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους θυμίζει την παιδική τους ηλικία. Δεν πρόκειται για την κλασική ιταλική πίτσα, αλλά μάλλον για έναν συνδυασμό από πηχτή ζύμη μαγιάς, λουκάνικο, μαγιονέζα και τουρσί αγγούρι.

Νωρίτερα, ο Βιτάλι Μποροντίν, γνωστός για τις καταγγελίες και τις πρωτοβουλίες του για την επιβολή απαγορεύσεων, απαίτησε την απομάκρυνση της πίτσας από τις σχολικό κυλικείο. Επεσήμανε ότι η Ιταλία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που είναι «μη φιλικές» προς τη Ρωσία και προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.

«Για χίλια χρόνια, οι γιαγιάδες μας έψηναν πίτες και τώρα μας πουλάνε ιταλική πίτα με κέτσαπ... Αυτό δεν είναι απλώς φαγητό - είναι ήπια δύναμη σε ένα χαρτόκουτο», δήλωσε ο Μποροντίν. Ζήτησε πιο ενεργή προώθηση των kulebyaki, kurniki, roztyagi και άλλων παραδοσιακών πιάτων της ρωσικής κουζίνας.

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