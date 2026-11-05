Σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο: Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο. 5 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, καθώς και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, προς τον Πούτιν.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο του μηνύματος. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.

Σε πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ότι ο Πούτιν υποδέχθηκε θερμά τον Ιρανό απεσταλμένο.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, σύμφωνα με εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Ιρανικά κρατικά μμε ανέφεραν ότι ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα προς τον Πούτιν από τον ανώτατο θρησκευτική ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο τα μμε να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος.