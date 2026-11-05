Σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο: Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν
Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ρώσος πρόεδρος στον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν
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- Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.
- Στη συνάντηση παρευρέθησαν και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, καθώς και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.
- Ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, προς τον Πούτιν.
- Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο του μηνύματος.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ.
Σε πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ότι ο Πούτιν υποδέχθηκε θερμά τον Ιρανό απεσταλμένο.
Στη ρωσική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, σύμφωνα με εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.
Ιρανικά κρατικά μμε ανέφεραν ότι ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα προς τον Πούτιν από τον ανώτατο θρησκευτική ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο τα μμε να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος.