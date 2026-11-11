Τρομακτικό βίντεο: Οικογένεια γλίτωσε την τελευταία στιγμή από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

Snapshot Η έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου προκάλεσε γρήγορη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι στο Όρεγκον, αλλά οι έξι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς.

Η μπαταρία, που δεν ήταν σε φόρτιση αλλά αποσυνδεδεμένη, άρχισε να καπνίζει και να μυρίζει ασυνήθιστα πριν εκραγεί.

Η γάτα της οικογένειας δεν κατάφερε να σωθεί από τη φωτιά, ενώ οι ένοικοι έχασαν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα και φιλοξενούνται προσωρινά αλλού.

Η Πυροσβεστική απέδωσε την πυρκαγιά σε θερμική διαφυγή μπαταρίας ιόντων λιθίου, φαινόμενο που προκαλείται από εσωτερική βλάβη ή φθορά της μπαταρίας.

Από το 2020 έως το 2025 καταγράφηκαν 649 πυρκαγιές στην πολιτεία Όρεγκον σχετιζόμενες με μπαταρίες ιόντων λιθίου. Snapshot powered by AI

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μια συνηθισμένη οικογενειακή βραδιά μετατράπηκε σε εφιάλτη στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η μπαταρία ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου εξερράγη στο εσωτερικό κατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα.

Έξι άνθρωποι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το διώροφο σπίτι τους στην πόλη Τράουτντεϊλ, κοντά στο Πόρτλαντ, λίγο προτού παραδοθεί στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, ενώ οι συγκλονιστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκαν τις επόμενες ημέρες αποτυπώνουν τη στιγμή της έκρηξης και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς.

An Oregon family escaped their home moments before an e-bike battery explosion sparked a fire that engulfed the house within minutes, local news reports. Six people made it out safely. https://t.co/nroGS6JAeO — Breaking911 (@Breaking911) November 11, 2026

Παρότι όλοι οι ένοικοι σώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν, το σπίτι καταστράφηκε, ενώ μία γάτα δεν κατάφερε να επιβιώσει από την πυρκαγιά.

Η περίεργη μυρωδιά που προηγήθηκε της έκρηξης

Ο 15χρονος Πρέστον Γουίλιαμς είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα το ηλεκτρικό του ποδήλατο, το οποίο είχε πρόσφατα επισκευάσει.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, αφαίρεσε την μπαταρία και την άφησε στο σαλόνι, πάνω σε μια καρέκλα. Λίγη ώρα αργότερα, παρατήρησε μια ασυνήθιστη, έντονη μυρωδιά.

Αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προερχόταν. Όπως περιέγραψε αργότερα, του θύμιζε τη μυρωδιά κάποιου πράγματος που είχε σαπίσει.

Σύντομα, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Η μπαταρία άρχισε να βγάζει καπνούς και να παράγει παράξενους ήχους, προτού εκραγεί και προκαλέσει ανάφλεξη στο εσωτερικό του σπιτιού.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ενοίκων, η μπαταρία δεν φορτιζόταν την ώρα της έκρηξης. Βρισκόταν απλώς αποσυνδεδεμένη μέσα στο δωμάτιο.

An Oregon family’s home was burnt down in minutes after an e-bike battery exploded. Six people escaped before flames engulfed the home, according to local news. https://t.co/qk6b49PsML — ABC News (@ABC) November 11, 2026

«Μέσα σε δευτερόλεπτα το σπίτι μου είχε τυλιχθεί στις φλόγες»

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Κάρι Αν Πένιτσε, περιέγραψε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KPTV την τρομακτική ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε, η θερμότητα ήταν τόσο έντονη και οι φλόγες κινήθηκαν τόσο γρήγορα, ώστε δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε.

«Ήταν θέμα δευτερολέπτων, ούτε καν ενός λεπτού, και το σπίτι μου είχε τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έσπευσε να ειδοποιήσει και τους υπόλοιπους ενοίκους, ανάμεσά τους την Κέλι Γκάσαγουεϊ και τον σύντροφό της, που διέμεναν σε άλλο τμήμα του σπιτιού.

Η Γκάσαγουεϊ παρομοίασε τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης με χειροβομβίδα που εκρήγνυται μέσα σε δωμάτιο.

Πρόλαβε να πάρει ορισμένα απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα και να εγκαταλείψει την κατοικία, ενώ ο καπνός είχε ήδη αρχίσει να κατακλύζει τους εσωτερικούς χώρους.

Οι ένοικοι παρακολούθησαν από ασφαλή απόσταση το σπίτι τους να καταστρέφεται, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα για να σώσουν τα υπάρχοντά τους.

Έχασαν τα πάντα – Δεν κατάφερε να σωθεί η γάτα τους

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, αφήνοντας τους έξι ενοίκους χωρίς σπίτι.

Από τα προσωπικά τους αντικείμενα, τις οικογενειακές φωτογραφίες και τα έπιπλα, ελάχιστα κατάφεραν να διασωθούν.

Για την Κέλι Γκάσαγουεϊ, ωστόσο, η πιο οδυνηρή απώλεια ήταν η γάτα της, Παξ, που παγιδεύτηκε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Η γυναίκα δήλωσε ότι θα προτιμούσε να καταστραφούν πολλές φορές όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, αρκεί να είχε καταφέρει να σώσει το αγαπημένο της ζώο.

Από την πλευρά του, ο 15χρονος Πρέστον εξέφρασε την ανακούφισή του που όλα τα μέλη του σπιτιού ήταν ξύπνια όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων που ήμασταν όλοι ξύπνιοι», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι εάν το περιστατικό είχε συμβεί την ώρα που κοιμούνταν, η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική.

Οι οικογένειες φιλοξενούνται προσωρινά σε άλλα καταλύματα και σε συγγενικά σπίτια, ενώ έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο κίνδυνος από τις μπαταρίες λιθίου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Γκρέσαμ απέδωσε τη φωτιά σε μπαταρία ιόντων λιθίου του ηλεκτρικού ποδηλάτου, η οποία υπέστη έκρηξη και προκάλεσε ταχύτατη ανάφλεξη.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα έντονη πυρκαγιά, ενώ η απουσία κοντινών πυροσβεστικών κρουνών δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης.

Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν επιπλέον δυνάμεις για την παροχή νερού και την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, κινητά τηλέφωνα και άλλες επαναφορτιζόμενες συσκευές.

Παρότι είναι γενικά ασφαλείς όταν κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σωστά, μια εσωτερική βλάβη ή σοβαρή φθορά μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της θερμικής διαφυγής.

Πρόκειται για μια ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση εύφλεκτων αερίων, φωτιά ή έκρηξη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Όρεγκον, από το 2020 έως το 2025 καταγράφηκαν 649 πυρκαγιές που συνδέονταν με μπαταρίες ιόντων λιθίου στην πολιτεία.

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