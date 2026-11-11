Το περιοδικό Country Life δημοσίευσε σκίτσο που φιλοτέχνησε ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ

Ο πρίγκιπας Τζορτζ με τους γονείς του, την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Snapshot Ο πρίγκιπας Τζορτζ ζωγράφισε μια αλκυόνη που είδε από το παράθυρό του στο Forest Lodge της Αγγλίας όταν ήταν 12 ετών.

Το σκίτσο του 13χρονου πρίγκιπα δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση της 11ης Νοεμβρίου του περιοδικού Country Life, που επιμελήθηκε ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, και ο παππούς του, βασιλιάς Κάρολος, είναι επίσης γνωστοί για τα καλλιτεχνικά τους έργα.

Η ειδική έκδοση του Country Life περιλαμβάνει συνέντευξη της Κέιτ Μίντλετον για την ανάρρωσή της από τον καρκίνο και άρθρα για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χρησιμοποίησε το περιοδικό για να εκφράσει την υποστήριξή του στην ποδοσφαιρική ομάδα Aston Villa. Snapshot powered by AI

Ένα έγχρωμο σκίτσο ενός πτηνού, το οποίο φιλοτέχνησε ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, δημοσιεύτηκε στην ειδική έκδοση της 11ης Νοεμβρίου του περιοδικού Country Life, την οποία επιμελήθηκε ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας ζωγράφισε μία αλκυόνη, την οποία είχε δει έξω από το παράθυρό του δωματίου του στο Forest Lodge της Αγγλίας, όταν ήταν 12 ετών.

Η ζωγραφιά του πρίγκιπα Τζορτζ Country Life

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, τα έργα τέχνης του οποίου έχουν τραβήξει και στο παρελθόν την προσοχή, φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του, η οποία εξέπληξε τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας όταν έστειλε μια κάρτα με ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Σαιντ Άντριους στη Σκωτία, το οποίο είχε φτιάξει το 2002.

Η Κέιτ είναι πτυχιούχος ιστορίας της τέχνης από το Πανεπιστήμιο του Σαιντ Άντριους, το ίδρυμα όπου εκείνη και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν.

Παράλληλα, ο παππούς του, ο βασιλιάς Κάρολος, είναι επίσης, ένας παθιασμένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αποτυπώσει σε πολλά του έργα χιονισμένα τοπία της Ελβετίας και της Σκωτίας.

Σύμφωνα με το BBC, το έργο του 13χρονου πρίγκιπα είναι μέρος μιας ειδικής έκδοσης του περιοδικού Country Life, το οποίο περιλαμβάνει και μια εκτενής συνέντευξη της Κέιτ Μίντλετον για την ανάρρωσή της από τον καρκίνο.

Επιμελητής της συγκεκριμένης έκδοσης είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος χρησιμοποίησε το περιοδικό ως μια ευκαιρία για να μιλήσει για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για να αναδείξει τη «φανατική» του υποστήριξη προς την ποδοσφαιρική ομάδα Aston Villa.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της πρώτης φάσης του Τσάμπιονς Λιγκ μεταξύ της Barcelona και της Aston Villa, την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026. AP

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