Πέθανε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ

Snapshot Ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ, πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών.

Ανέλαβε τη θέση του πρεσβευτή στις αρχές του 2025, αντικαθιστώντας τον Ανατόλι Αντόνοφ. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Ντάρτσιεφ είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στις αρχές του 2025, αντικαθιστώντας τον Ανατόλι Αντόνοφ, εν μέσω μιας απότομης αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντάρτσιεφ είχε υπηρετήσει στη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον στα τέλη της δεκαετίας του 2000, πριν αναλάβει διάφορες επιτελικές θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στη συνέχεια διετέλεσε επί έξι χρόνια πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, ενώ για τέσσερα χρόνια ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Βόρειας Αμερικής του ρωσικού ΥΠΕΞ.

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