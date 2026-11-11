Στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της Αιγύπτου το Αραβοελληνικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Snapshot Η αιγυπτιακή Δικαιοσύνη ενέταξε 35 οργανώσεις και 36 φυσικά πρόσωπα στη λίστα τρομοκρατικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Αραβοελληνικού Κέντρου Κουλτούρας και Πολιτισμού στο Μοσχάτο.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Δεύτερο Ποινικό Τμήμα του Ποινικού Δικαστηρίου Καΐρου και αφορά περίοδο πέντε ετών, δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Οι οργανώσεις που στοχοποιούνται έχουν συνδέσεις με το Συμβούλιο Μουσουλμάνων Ευρώπης, το οποίο θεωρείται βραχίονας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Οι συνέπειες του αιγυπτιακού νόμου 8/2015 περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, περιορισμούς χρηματοδότησης και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν προθεσμία 60 ημερών για να προσβάλουν δικαστικά την απόφαση. Snapshot powered by AI

Η αιγυπτιακή Δικαιοσύνη προχώρησε σε μια μαζική ένταξη 35 οργανώσεων και 36 φυσικών προσώπων στις εθνικές λίστες τρομοκρατικών οντοτήτων, ρίχνοντας τα δίχτυα της μέχρι την καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους φορείς που μπαίνουν στο στόχαστρο του Καΐρου για περίοδο πέντε ετών βρίσκεται το Αραβοελληνικό Κέντρο Κουλτούρας και Πολιτισμού. Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Δεύτερο Ποινικό Τμήμα του Ποινικού Δικαστηρίου Καΐρου στο πλαίσιο της υπόθεσης 11108 του 2026 και δημοσιεύθηκε επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Ο συγκεκριμένος φορέας εμφανίζεται στην 27η θέση του σχετικού καταλόγου και έχει ως δηλωμένη έδρα στο Μοσχάτο Αττικής. Ιδρύθηκε το 2001. Δραστηριοποιείται στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τομέα με παρουσία και στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτοπροσδιορίζεται ως μη κερδοσκοπική οργάνωση με μετριοπαθή ισλαμικό προσανατολισμό. Η συμπερίληψή του στην αιγυπτιακή λίστα συνιστά αυστηρά ζήτημα του εγχώριου δικαίου της αραβικής χώρας.

Ο αντίκτυπος της απόφασης απλώνεται σε ολόκληρη τη γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας, καθώς οι διωκτικές αρχές της Αιγύπτου στοχοποιούν ευθέως φορείς στα Βαλκάνια και την Τουρκία. Στη λίστα εντάχθηκαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Al-Mustaqbal στην Αλβανία, η Ισλαμική Ένωση Νεολαίας στη Βόρεια Μακεδονία, όπως και η Ένωση Al-Hikma στην Τουρκία. Ο δικαστικός κλοιός περιλαμβάνει την οργάνωση AKOS στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Πολιτιστικό Ίδρυμα για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση στο Κόσοβο.

Η έρευνα εστιάζει κατά κύριο λόγο σε οργανώσεις που φέρονται να συνδέονται στενά με το Συμβούλιο Μουσουλμάνων Ευρώπης, έναν πανευρωπαϊκό φορέα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του καταλόγου. Το Κάιρο θεωρεί ότι το συγκεκριμένο δίκτυο λειτουργεί ως βραχίονας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, βάζοντας στο κάδρο πανευρωπαϊκά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Φάτβα και Έρευνα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιμάμηδων.

Βάσει του αιγυπτιακού νόμου 8/2015, οι συνέπειες εντός της αιγυπτιακής επικράτειας είναι βαρύτατες, με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αυστηρούς περιορισμούς χρηματοδότησης οργανώσεων. Τα φυσικά πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον περιθώριο 60 ημερών για να προσβάλουν δικαστικά την εις βάρος τους απόφαση.

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