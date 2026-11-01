Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα

Η γερμανική προειδοποίηση εκδόθηκε μία ημέρα αφότου η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με μια πραγματική απειλή κατά του μουσείου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γερμανία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή τρομοκρατική απειλή στο πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο της Μόσχας, μία ημέρα μετά την αντίστοιχη προειδοποίηση των ΗΠΑ.
  • Οι ρωσικές αρχές έκλεισαν προληπτικά το Τσαρίτσινο το Σάββατο, το οποίο άνοιξε ξανά για το κοινό την επόμενη ημέρα.
  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει τις ειδοποιήσεις και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα.
  • Η αμερικανική πρεσβεία συνέστησε στους πολίτες της να αποφύγουν το Τσαρίτσινο χωρίς να διευκρινίσει τη φύση ή τους υπεύθυνους της απειλής.
  • Το πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο είναι ένας μεγάλος πολιτιστικός χώρος με ιστορία από το 1775 και δέχεται περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
Snapshot powered by AI

Μία ημέρα μετά την προειδοποίηση των ΗΠΑ για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα στις 31 Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε πως και η Γερμανία είχε εκδώσει ανάλογη προειδοποίηση, κάτι που οδήγησε τις ρωσικές αρχές να κλείσουν προληπτικά το Σάββατο το πάρκο -μουσείο Τσαρίτσινο που φέρεται ως στόχος, το οποίο ξανάνοιξε για το κοινό την Κυριακή.

Το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Meduza ανέφερε ότι η γερμανική πρεσβεία έστειλε την ειδοποίηση μέσω του συστήματος προειδοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρεσβεία συνέστησε: «Σας ζητούμε να διατηρήσετε την προσοχή σας και να αποφύγετε χώρους με μεγάλο πλήθος ανθρώπων».

Η γερμανική προειδοποίηση εκδόθηκε μία ημέρα αφότου η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με μια πραγματική απειλή κατά του μουσείου που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι συντονίζει μέτρα αντιμετώπισης με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε την αμερικανική ειδοποίηση μέσω «ενός καναλιού συνεργατών». Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η υπηρεσία ανέφερε: «Η υπηρεσία έχει ενημερωθεί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα».

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών συνέστησε στους πολίτες της να μην επισκεφθούν το Τσαρίτσινο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη φύση της απειλής ή το ποιοι ήταν υπεύθυνοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική πρρεσβεία είχε ήδη εκδώσει παρόμοια προειδοποίηση δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση κατά της αίθουσας συναυλιών «Crocus City Hall» στη Μόσχα. Σε εκείνη την επίθεση, ισλαμιστές τρομοκράτες σκότωσαν 151 άτομα.

Το πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραμεντσκάγια Γκαζέτα». Ο χώρος εκτείνεται σε 405 εκτάρια και περιλαμβάνει παλάτια νεογοτθικής αρχιτεκτονικής, δάση, γέφυρες και λίμνες.

Ιδρύθηκε το 1775 ως εξοχική κατοικία της Μεγάλης Αικατερίνης, μετατράπηκε σε δημοφιλές πάρκο κατά τον 19ο αιώνα και άνοιξε εκ νέου ως μουσείο το 2007, μετά την αναστήλωση του κτήματος στο τέλος της σοβιετικής περιόδου. Από τότε, δέχεται περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20ΚΟΣΜΟΣ

TraderTraitor: Ποιοι είναι οι Βορειοκορεάτες χάκερ, πίσω από τη μεγάλη κυβερνο-ληστεία της Binance

14:11WHAT THE FACT

Το πρώιμο Σύμπαν αποκαλύπτεται όπως δεν το έχουμε ξαναδεί – Τι συνέβη τα πρώτα 2 δισ. χρόνια

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών «στέγασης» σε Λισαβόνα και Πόρτο

13:29WHAT THE FACT

Πανσέληνος του Κάστορα: Πότε θα τη δούμε στον ουρανό και οι αρχαίες ονομασίες της

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος - Ποιες ώρες ισχύει

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

13:03LIFESTYLE

Ρίτα Όρα: Έγινε...Ντόλι Πάρτον για το Halloween - Το αποκαλυπτικό look και οι κόκκινες Gucci γόβες

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

12:35LIFESTYLE

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:21ΕΛΛΑΔΑ

«Έκαναν το παιδί μου ΑΤΜ»: Συγκλονίζει μητέρα που έπεσε θύμα του κυκλώματος της απάτης ΜΚΟ

12:14LIFESTYLE

«Είσαι ίδια η γυναίκα μου» - Η απίθανη συνάντηση του Πάνου Μουζουράκη με τη σύζυγο διαγωνιζόμενου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

13:29ΚΥΠΡΟΣ

«Σκότωσα την Όλγα με σφυρί γιατί με θύμωσε» - Η ομολογία του 43χρονου Σύρου

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι διάσημοι που έπεσαν θύματα της απάτης του κυκλώματος της ΜΚΟ

12:54WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο DNA των σκύλων του Τσερνόμπιλ – Η ανακάλυψη που προβληματίζει τους επιστήμονες

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος: Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έγραψε αυτό το σημείωμα - «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια»

12:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ciara Mageean: Πέθανε η 34χρονη Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης - Η μάχη με τον καρκίνο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Περισσότερα από 100 φλαμίνγκο «καθηλώθηκαν» στον υδροβιότοπο λόγω της κακοκαιρίας - Σπάνιο θέαμα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα - Το κρακ στον αυχένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ