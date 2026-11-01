Μετά τις ΗΠΑ και η Γερμανία προειδοποίησε για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα

Snapshot Η Γερμανία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή τρομοκρατική απειλή στο πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο της Μόσχας, μία ημέρα μετά την αντίστοιχη προειδοποίηση των ΗΠΑ.

Οι ρωσικές αρχές έκλεισαν προληπτικά το Τσαρίτσινο το Σάββατο, το οποίο άνοιξε ξανά για το κοινό την επόμενη ημέρα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει τις ειδοποιήσεις και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα.

Η αμερικανική πρεσβεία συνέστησε στους πολίτες της να αποφύγουν το Τσαρίτσινο χωρίς να διευκρινίσει τη φύση ή τους υπεύθυνους της απειλής.

Το πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο είναι ένας μεγάλος πολιτιστικός χώρος με ιστορία από το 1775 και δέχεται περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Snapshot powered by AI

Μία ημέρα μετά την προειδοποίηση των ΗΠΑ για πιθανή τρομοκρατική απειλή στη Μόσχα στις 31 Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε πως και η Γερμανία είχε εκδώσει ανάλογη προειδοποίηση, κάτι που οδήγησε τις ρωσικές αρχές να κλείσουν προληπτικά το Σάββατο το πάρκο -μουσείο Τσαρίτσινο που φέρεται ως στόχος, το οποίο ξανάνοιξε για το κοινό την Κυριακή.

Το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Meduza ανέφερε ότι η γερμανική πρεσβεία έστειλε την ειδοποίηση μέσω του συστήματος προειδοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρεσβεία συνέστησε: «Σας ζητούμε να διατηρήσετε την προσοχή σας και να αποφύγετε χώρους με μεγάλο πλήθος ανθρώπων».

Η γερμανική προειδοποίηση εκδόθηκε μία ημέρα αφότου η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με μια πραγματική απειλή κατά του μουσείου που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι συντονίζει μέτρα αντιμετώπισης με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε την αμερικανική ειδοποίηση μέσω «ενός καναλιού συνεργατών». Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η υπηρεσία ανέφερε: «Η υπηρεσία έχει ενημερωθεί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα».

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών συνέστησε στους πολίτες της να μην επισκεφθούν το Τσαρίτσινο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη φύση της απειλής ή το ποιοι ήταν υπεύθυνοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική πρρεσβεία είχε ήδη εκδώσει παρόμοια προειδοποίηση δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση κατά της αίθουσας συναυλιών «Crocus City Hall» στη Μόσχα. Σε εκείνη την επίθεση, ισλαμιστές τρομοκράτες σκότωσαν 151 άτομα.

Το πάρκο-μουσείο Τσαρίτσινο άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Παραμεντσκάγια Γκαζέτα». Ο χώρος εκτείνεται σε 405 εκτάρια και περιλαμβάνει παλάτια νεογοτθικής αρχιτεκτονικής, δάση, γέφυρες και λίμνες.

Ιδρύθηκε το 1775 ως εξοχική κατοικία της Μεγάλης Αικατερίνης, μετατράπηκε σε δημοφιλές πάρκο κατά τον 19ο αιώνα και άνοιξε εκ νέου ως μουσείο το 2007, μετά την αναστήλωση του κτήματος στο τέλος της σοβιετικής περιόδου. Από τότε, δέχεται περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

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