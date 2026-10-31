ΗΠΑ: Ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Snapshot Η ρωσική υπηρεσία FSB ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ για προετοιμασίες τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα.

Η FSB λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα επιβεβαίωσε αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή με μεγάλο αριθμό θυμάτων στο πάρκο Tsaritsyno.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τις ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση της απειλής. Snapshot powered by AI

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε ότι «έλαβε πληροφορίες από τις ΗΠΑ μέσω των καθιερωμένων δικτύων επικοινωνίας σχετικά με προετοιμασίες για τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα και ότι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες για απειλή ενέργειας με μεγάλο αριθμό θυμάτων» στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Τσαρίτσινο της Μόσχας και ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «συντονίζεται με τις αρμόδιες ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Αποφύγετε την περιοχή, παραμείνετε σε εγρήγορση και αποφύγετε τα πλήθη», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος σχεδίαζε την επίθεση. Το μουσείο Τσαρίτσινο είναι ένα συγκρότημα αυτοκρατορικού παλατιού και πάρκου στο νότιο τμήμα της Μόσχας, το οποίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για επισκέψεις, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.

Το ρωσικό κανάλι «Baza» στο Telegram, το οποίο έχει δεσμούς με τις ρωσικές αρχές ασφαλείας, ανέφερε ότι το πάρκο είναι πλέον κλειστό και «ανοιχτό μόνο για έξοδο». «Στον χώρο βρίσκονται αξιωματικοί των αρχών επιβολής του νόμου», μετέδωσε το «Baza»,

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τη Ρωσία για ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων τον Μάρτιο του 2024, λίγες εβδομάδες πριν από την επίθεση του ISIS σε μια αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από 100 άτομα.

Διαβάστε επίσης