Reuters: Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τους Ευρωπαίους να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσία

Snapshot Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από ευρωπαϊκές χώρες να μετριάσουν τη ρητορική τους απέναντι στη Ρωσία για να μην υπονομευτεί η ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι χώρες που έλαβαν το μήνυμα περιλαμβάνουν τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία.

Το αίτημα έγινε σε διμερείς συναντήσεις και δεν είναι σαφές αν μεταφέρθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η αμερικανική πλευρά τόνισε ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ συμμάχων δεν σχολιάζονται δημόσια.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν μη εποικοδομητικές δηλώσεις που υπονοούν ότι η Ρωσία είναι «στριμωγμένη σαν ποντίκι». Snapshot powered by AI

«Σας βοηθάμε. Οι Αμερικανοί βρίσκονται εδώ. Απλά μην φωνάζετε. Μην κάνετε φασαρία». Αυτό ήταν το μήνυμα του αμερικανικού Πενταγώνου σε ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες ζήτησε να ρίξουν τους τόνους στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ζήτησαν τις τελευταίες εβδομάδες από αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ να μετριάσουν τη ρητορική τους σχετικά με την απειλή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του πρακτορείου, οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι ορισμένες δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων έχουν υπονομεύσει την ασφάλεια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών που έλαβαν μηνύματα με τα οποία τους ζητήθηκε να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις τους συγκαταλέγονται η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν τα μηνύματα αυτά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο διμερών συναντήσεων, διαβιβάστηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το αίτημα των Αμερικανών έρχεται σε μία χρονική στιγμή όταν η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί εκ νέου να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε: «Οι ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ συμμάχων είναι ακριβώς αυτό, οπότε δεν θα σχολιάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς».

Μεταξύ των σχολίων που έχουν τραβήξει την προσοχή των Αμερικανών αξιωματούχων είναι οι δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία έχει στριμωχτεί και καταφεύγει σε όλο και πιο απελπισμένα μέτρα επειδή δεν έχει κέρδη στο πολεμικό μέτωπο, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Όλες οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το μήνυμα των Αμερικανών δεν είχε συγκρουσιακό τόνο. Επίσης σημειώνεται ότι ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι ανέφερε σε κάποια από τις συζητήσεις με Ευρωπαίους ως παράδειγμα μη εποικοδομητικής ρητορικής τις δημόσιες δηλώσεις Ευρωπαίων που υπονοούσαν ότι η Ρωσία ήταν στριμωγμένη «σαν ποντίκι».