ΗΠΑ: Ο πόλεμος με το Ιράν πιέζει τον αμυντικό προϋπολογισμό– Στο τραπέζι περικοπές 400 δισ. δολαρίων

Snapshot Ο αμερικανικός αμυντικός προϋπολογισμός ενδέχεται να μειωθεί στα 1,1 τρισ. δολάρια από 1,5 τρισ. που ζητούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η μείωση κατά 400 δισ. δολάρια θα μπορούσε να καθυστερήσει προμήθειες οπλικών συστημάτων και να δυσκολέψει την αναπλήρωση πυρομαχικών.

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν έχει φτάσει τα 47,1 δισ. δολάρια, με σημαντικές απώλειες σε πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει επιπλέον κονδύλια μέσω διαδικασίας χωρίς τη στήριξη των Δημοκρατικών, αλλά υπάρχουν διαφωνίες ακόμα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Η μείωση του προϋπολογισμού δεν έχει ακόμη εγκριθεί, καθώς η πρόταση Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Snapshot powered by AI

Για σημαντική μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ προετοιμάζεται το Πεντάγωνο, παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ιστορική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση στα αμερικανικά οπλοστάσια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, αξιωματούχοι του Πενταγώνου και αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου επεξεργάζονται προϋπολογισμό ύψους 1,1 τρισ. δολαρίων, μειωμένο κατά 400 δισ. σε σχέση με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για δαπάνες 1,5 τρισ. δολαρίων.

Το δημοσίευμα επικαλείται στέλεχος της αμυντικής βιομηχανίας και τρία ακόμη πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις. Παρότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει δημόσια την αρχική πρόταση, στο εσωτερικό του Πενταγώνου εξετάζονται ήδη οι συνέπειες μιας σημαντικά μικρότερης χρηματοδότησης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να καθυστερήσει την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, να επηρεάσει στρατιωτικά προγράμματα και, κυρίως, να δυσκολέψει την αναπλήρωση των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Στα 47 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου

Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το κόστος του πολέμου με το Ιράν είχε φτάσει τα 47,1 δισ. δολάρια έως τις 16 Οκτωβρίου. Από αυτά, περίπου 29 δισ. αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης πυρομαχικών, ενώ περισσότερα από 6 δισ. αφορούν απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ζημιών που έχουν υποστεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή από ιρανικά πλήγματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελικός λογαριασμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετα κονδύλια μέσω διαδικασίας που θα επέτρεπε στους Ρεπουμπλικανούς να προχωρήσουν χωρίς τη στήριξη των Δημοκρατικών. Ωστόσο, οι διαφωνίες ακόμη και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος έχουν περιορίσει τις πιθανότητες έγκρισης ολόκληρου του ποσού.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, καθώς το αυξανόμενο κόστος του πολέμου, οι ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά και οι αντιδράσεις για τις στρατιωτικές δαπάνες δυσκολεύουν τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει εγκριθεί η μείωση των 400 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για το ενδεχόμενο με βάση το οποίο προετοιμάζονται αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, καθώς η πρόταση Τραμπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στο Κογκρέσο.

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