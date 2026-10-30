ΗΠΑ – Ιράν: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία αποκλιμάκωσης – Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων

Snapshot Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η συμφωνία στοχεύει σε προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και όχι σε συνολική επίλυση της κρίσης.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν αποκλείεται νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απαιτεί άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου για να αποδεχθεί συμφωνία.

Η επίλυση της κρίσης εξαρτάται από συνεργασία των χωρών της περιοχής και ανάληψη ευθυνών από όλες τις πλευρές. Snapshot powered by AI

Πολύ κοντά σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος εκτίμησε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα μπορούσαν να αποδώσουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια προσωρινής αναστολής των εχθροπραξιών και όχι για συνολική διευθέτηση της κρίσης.

Μιλώντας στο CNNi, ο Μπάρακ αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο του Κατάρ, του Πακιστάν και άλλων συμμάχων των ΗΠΑ στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Όπως είπε, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και μείωση της έντασης στην περιοχή.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι μια συνολική λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα. Εκτίμησε, πάντως, ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικά βήματα, με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής δραστηριότητας και τη διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής συνεννόησης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επίθεσης

Παρά την πρόοδο των επαφών, ο Μπάρακ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα σύντομο, στοχευμένο πλήγμα, απάντησε ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία προϋποθέτει την ικανοποίηση των όρων που έχει ήδη θέσει, μεταξύ των οποίων η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Associated Press, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει περιφερειακούς συμμάχους για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο ο Τραμπ να έχει λάβει οριστική απόφαση.

Ο Μπάρακ τόνισε ότι η επίλυση της κρίσης απαιτεί συνεργασία των χωρών της περιοχής, υπομονή και ανάληψη ευθυνών από όλες τις πλευρές, αναγνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβάλουν μόνες τους μια συνολική λύση.

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