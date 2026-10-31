Πράσινο φως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τη μεταφορά 500 αναχαιτιστικών βλημάτων αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων στο Κίεβο, εν μέσω προετοιμασιών για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Νοέμβριο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πράσινο φως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση 500 αναχαιτιστικών βλημάτων Patriot στην Ουκρανία, αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, με την έγκριση να απαιτείται από το Κογκρέσο.
  • Η Ουκρανία θα χρηματοδοτήσει την αγορά μέσω συνεισφορών από Καναδά, Γερμανία, Νορβηγία και ειδικό δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χρησιμοποιηθούν αμερικανικά κονδύλια.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στον εφοδιασμό της χώρας με πυραύλους Patriot και NASAMS, επισημαίνοντας την υστέρηση στην προμήθεια.
  • Στο νότιο μέτωπο, η περιοχή του Ολέσκι βιώνει μια τετραήμερη τοπική κατάπαυση πυρός, τη μεγαλύτερη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
  • Τον Νοέμβριο αναμένονται ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις ΗΠΑ να μεσολαβούν και την ενίσχυση του ουκρανικού αμυντικού εξοπλισμού να βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.
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Η αμερικανική κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για μια τεράστιας κλίμακας εξοπλιστική συμφωνία, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την Παρασκευή την πιθανή πώληση 500 αναχαιτιστικών βλημάτων στην Ουκρανία. Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια, δίνοντας στο Κίεβο τα μέσα για να ενισχύσει την αεράμυνά του απέναντι στα ρωσικά πλήγματα. Η πώληση αυτή πρέπει φυσικά να επικυρωθεί από το Κογκρέσο το επόμενο διάστημα. Πάντως καθυστερήσεις στη διαδικασία μεταφοράς δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς η επίσημη ανακοίνωση δεν διευκρινίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Το οικονομικό βάρος της αγοράς δεν θα πέσει στους Αμερικανούς. Η Ουκρανία πρόκειται να πληρώσει την προμήθεια αξιοποιώντας άμεσες συνεισφορές από τον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νορβηγία. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί μέσω εθνικών πόρων που χρηματοδοτούνται άμεσα από ειδικό δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αμερικανική κυβέρνηση φρόντισε να ξεκαθαρίσει ρητά πως στη συγκεκριμένη συμφωνία δεν δεσμεύονται αμερικανικά κονδύλια. Η παράδοση αυτών των 500 βλημάτων εδάφους-αέρος θεωρείται απολύτως αναγκαία για την προστασία των υποδομών της χώρας.

Η δυσφορία του Ζελένσκι και οι καθυστερήσεις

Οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι Patriot αποτελούν το πολυτιμότερο ίσως εργαλείο που διαθέτει η Ουκρανία για την αποτελεσματική κατάρριψη των προηγμένων ρωσικών υπερηχητικών όπλων. Οι παραδόσεις των συγκεκριμένων συστημάτων έχουν αποτελέσει το τελευταίο διάστημα μόνιμη πηγή έντασης μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις συνεχείς καθυστερήσεις στον εφοδιασμό της χώρας του. Την περασμένη μόλις εβδομάδα, προχώρησε σε ευθείες βολές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας την αμερικανική πλευρά ότι βάζει σκόπιμα φρένο στη ροή των όπλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκάλυψε ο ίδιος την Τετάρτη, οι αριθμοί δείχνουν μεγάλη υστέρηση. Το 2026 η Ουκρανία θα λαμβάνει κατά μέσο όρο μόλις 12 βλήματα τον μήνα. Ο Ζελένσκι επισήμανε επίσης τη σοβαρή έλλειψη που καταγράφεται στα συστήματα NASAMS, τους προηγμένους αναχαιτιστικούς πυραύλους νορβηγικής κατασκευής. Την επόμενη κιόλας ημέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε επείγουσα έκκληση για δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες τόσο από την Αμερική όσο και από την Ευρώπη απέναντι στη ρωσική κλιμάκωση. Η αδυναμία της δυτικής αμυντικής βιομηχανίας να ανταποκριθεί στον τεράστιο ρυθμό κατανάλωσης πυρομαχικών στο μέτωπο της ανατολικής Ευρώπης δημιουργεί τεράστια κενά στην άμυνα.

Η εξαίρεση του Ολέσκι στο μέτωπο του νότου

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε ολόκληρο σχεδόν το μήκος της γραμμής επαφής. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τις ουκρανικές θέσεις, επιδιώκοντας να εξαντλήσουν τα αποθέματα της τοπικής αεράμυνας πριν φτάσουν οι νέοι πύραυλοι Patriot στο έδαφος της χώρας. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκηνικό συνεχών συγκρούσεων καταγράφεται μια αναπάντεχη ανάπαυλα γύρω από την περιοχή του Ολέσκι στο νότιο μέτωπο. Εκεί βρίσκεται σε ισχύ μια τοπική κατάπαυση του πυρός η οποία διανύει ήδη την τέταρτη ημέρα της. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί εξαίρεση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή των εχθροπραξιών σε τοπικό επίπεδο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η ηρεμία στο Ολέσκι δίνει τον απαραίτητο χρόνο για την απομάκρυνση αμάχων.

Το διπλωματικό παρασκήνιο στα Εμιράτα

Οι στρατιωτικές εξελίξεις και η αποστολή οπλισμού συνδέονται άμεσα με τις προσπάθειες που γίνονται στο τραπέζι της διπλωματίας. Όπως ανακοινώθηκε, διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναμένεται να διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι συνομιλίες αυτές θα πραγματοποιηθούν με τη στενή μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το διακύβευμα παραμένει τεράστιο, καθώς η συγκεκριμένη σύγκρουση είναι η πιο πολύνεκρη που έχει γνωρίσει το ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα Εμιράτα έχουν χτίσει ένα ισχυρό προφίλ διαμεσολαβητή τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους τόσο με τη Δύση όσο και με τη Μόσχα. Ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με τον απαραίτητο αμυντικό εξοπλισμό λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου, τη στιγμή που η ρωσική πλευρά επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της στις ανατολικές επαρχίες πριν την έναρξη των επαφών.

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