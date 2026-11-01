Νέα πολεμική τακτική: Η Ουκρανία χρησιμοποιεί μετεωρολογικά μπαλόνια σε επιθέσεις με drone–καμικάζι

Τα μετεωρολογικά μπαλόνια βοήθησαν τα drones να ανέβουν σε μεγάλα ύψη και να προκαλέσουν χάος στα ρωσικά αεροδρόμια

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Νέα πολεμική τακτική: Η Ουκρανία χρησιμοποιεί μετεωρολογικά μπαλόνια σε επιθέσεις με drone–καμικάζι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία χρησιμοποίησε μετεωρολογικά μπαλόνια για να μεταφέρουν και να εκτοξεύσουν καμικάζι drones σε μεγάλο ύψος εντός ρωσικού εναέριου χώρου.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές και καθυστερήσεις πτήσεων σε μεγάλα ρωσικά αεροδρόμια, όπως τα Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο, Νοβοσιμπίρσκ και Πούλκοβο.
  • Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περίπου 2.690 ουκρανικά drones τις τελευταίες τρεις ημέρες.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις επιδιώκουν να διαταράξουν τον εναέριο χώρο της Μόσχας ως αντίδραση στην πολιτική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Η στρατιωτική τακτική με τα μπαλόνια και τα drones έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και καθυστερήσεις στις μεταφορές, με πολλούς επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια.
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Μία νέα πολεμική τακτική χρησιμοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να εισβάλουν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και να προκαλέσουν χάος στα αεροδρόμια. Επιστράτευσαν μετεωρολογικά μπαλόνια ως πλατφόρμες εκτόξευσης καμικάζι - drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον διεθνή Τύπο, τα μετεωρολογικά μπαλόνια χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα drones στην περιοχή-στόχο σε μεγάλο υψόμετρο. Στη συνέχεια εκτοξεύονται και είναι σε θέση να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά.

Εικόνες από τις επιθέσεις δείχνουν ένα ουκρανικό drone να κρέμεται κάτω από ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Πολεμικές ιστοσελίδες του Κρεμλίνου αποκάλυψαν πώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρησιμοποίησε αυτή την ασυνήθιστη τακτική για να κλείσει τον εναέριο χώρο γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

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Ένα από τα drones δεμένο σε μετεωρολογικό μπαλόνι

«Αυτός είναι ο τύπος συσκευής που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να στοχεύσει τη ρωσική πρωτεύουσα, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τις λειτουργίες του αεροπορικού κόμβου της Μόσχας», ανέφερε ο ρωσικός λογαριασμός στο Telegram «New Military Columnist».

Σε ολόκληρη τη Ρωσία καταγράφηκαν σήμερα σχεδόν 1.000 καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης για την κλιμακούμενη προσπάθεια της Ουκρανίας να διαταράξει τον εναέριο χώρο του Πούτιν.

Τα περισσότερα είναι συνηθισμένα drones που εκτοξεύονται από την Ουκρανία. Βίντεο έδειξαν έδειξαν τεράστιες ουρές και κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα στο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο στη Μόσχα καθώς χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε μεγάλα αεροδρόμια

Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σάββατου είχαν καταγραφεί 84 πτήσεις με καθυστέρηση και 45 ακυρώσεις. Παρατηρήθηκε καπνός κοντά στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο και υπήρξαν πληροφορίες ότι ήταν πιθανό να συνετρίβη μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το αεροδρόμιο Βνούκοβο, το οποίο χρησιμοποιούν Ρώσοι αξιωματούχοι και VIP επισκέπτες, είχε 119 καθυστερήσεις πτήσεων και δέκα ακυρώσεις. Ορισμένοι επιβάτες περιμένουν εδώ και μέρες τις πτήσεις τους, καθώς τα αεροσκάφη παραμένουν σε άλλα αεροδρόμια, χωρίς να μπορούν να πετάξουν προς τη Μόσχα.

Στο Νοβοσιμπίρσκ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σιβηρίας, παρουσιάστηκαν προβλήματα σε 100 διαταραχές στις πτήσεις. Το αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης ανέφερε 138 καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Πολλοί επιβάτες στη Μόσχα διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη πληροφοριών από τις αρχές.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 2.690 ουκρανικά drones τις τελευταίες περίπου τρεις ημέρες. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις εντεινόμενες επιθέσεις φέρει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αρνείται να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός αναλυτής εθνικής ασφάλειας Αντρέι Κοβαλένκο δήλωσε: «Οι Ρώσοι δημοσιεύουν βίντεο από το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Οι συνέπειες της γεωπολιτικής του Πούτιν εκδηλώνονται με συνεχείς διαταραχές στις μεταφορές. Επέλεξαν αυτόν τον δρόμο και πρέπει να υποστούν τις συνέπειες».

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