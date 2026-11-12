Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

Αν και οι αρχές δεν έχουν συνδέσει ευθέως την υπόθεση με δύο συλλήψεις για δωροδοκία, ωστόσο όλα υποδεικνύουν ότι κάποιοι ξεφορτώθηκαν την «ένοχη» βαλίτσα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία βαλίτσα γεμάτη δολάρια πετάχτηκε από παράθυρο κτηρίου στο Καζακστάν και τα χαρτονομίσματα σκορπίστηκαν στο δρόμο.
  • Οι επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου Samruk-Kazyna και των Καζακικών Σιδηροδρόμων συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δωροδοκίας.
  • Ο Νουρλάν Ζακούποφ και ο Γιελζχάς Οτυνσιέφ κατηγορούνται και κρατούνται, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα χρήματα σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Η Samruk-Kazyna διαχειρίζεται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Καζακστάν σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι μεταφορές.
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Μία βαλίτσα γεμάτη δολάρια πετάχτηκε από ένα παράθυρο κτηρίου στο Καζακστάν, με τα χαρτονομίσματα να σκορπίζονται στον δρόμο.

Όπως έγινε γνωστό, εκείνη τη ώρα συλλαμβάνονταν οι επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου του Καζακστάν και του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ως ύποπτοι ότι επιχείρησαν να λάβουν ένα τεράστιο ποσό σε δωροδοκία.

Συλληφθέντες είναι ο Νουρλάν Ζακούποφ, επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου Samruk-Kazyna, και ο Γιελζχάς Οτυνσιέφ, επικεφαλής των Σιδηροδρόμων του Καζακστάν, είχαν συλληφθεί.

Η Samruk-Kazyna διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του Καζακστάν στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν δηλώσει αν τα μετρητά συνδέονται με την υπόθεση, αλλά σίγουρα ο ιδιοκτήτης δεν ήθελε να πιαστεί με τη βαλίτσα στο χέρι.

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