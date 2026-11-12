Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

Snapshot Μία βαλίτσα γεμάτη δολάρια πετάχτηκε από παράθυρο κτηρίου στο Καζακστάν και τα χαρτονομίσματα σκορπίστηκαν στο δρόμο.

Οι επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου Samruk-Kazyna και των Καζακικών Σιδηροδρόμων συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δωροδοκίας.

Ο Νουρλάν Ζακούποφ και ο Γιελζχάς Οτυνσιέφ κατηγορούνται και κρατούνται, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα χρήματα σχετίζονται με την υπόθεση.

Η Samruk-Kazyna διαχειρίζεται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Καζακστάν σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι μεταφορές. Snapshot powered by AI

Μία βαλίτσα γεμάτη δολάρια πετάχτηκε από ένα παράθυρο κτηρίου στο Καζακστάν, με τα χαρτονομίσματα να σκορπίζονται στον δρόμο.

Όπως έγινε γνωστό, εκείνη τη ώρα συλλαμβάνονταν οι επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου του Καζακστάν και του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ως ύποπτοι ότι επιχείρησαν να λάβουν ένα τεράστιο ποσό σε δωροδοκία.

Συλληφθέντες είναι ο Νουρλάν Ζακούποφ, επικεφαλής του κυρίαρχου ταμείου πλούτου Samruk-Kazyna, και ο Γιελζχάς Οτυνσιέφ, επικεφαλής των Σιδηροδρόμων του Καζακστάν, είχαν συλληφθεί.

Η Samruk-Kazyna διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του Καζακστάν στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν δηλώσει αν τα μετρητά συνδέονται με την υπόθεση, αλλά σίγουρα ο ιδιοκτήτης δεν ήθελε να πιαστεί με τη βαλίτσα στο χέρι.

It rained dollars in Kazakhstan No miracle took place — suitcases stuffed with bundles of cash were simply thrown out of a residential building window in Astana. It soon emerged that Nurlan Zhakupov, head of the Samruk-Kazyna sovereign wealth fund, and Yelzhas Otynshiev, head of Kazakhstan Railways, had been detained. Samruk-Kazyna manages some of Kazakhstan’s largest assets in the energy, industrial and transport sectors. — NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026

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