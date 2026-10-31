Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

Snapshot Καθαρίστρια χρησιμοποίησε πετσέτα της FC Barcelona για να σφουγγαρίσει το ταπί σε αγώνες πάλης στο Καζακστάν, προκαλώντας οργή στους οπαδούς της ομάδας.

Δεν είναι σαφές αν η πετσέτα ήταν πραγματική σημαία ή απλά ένα πανί συλλόγου που η γυναίκα χρησιμοποίησε χωρίς να κατανοεί το συμβολισμό.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα θεώρησαν την πράξη ως ασέβεια προς τον σύλλογο και τα σύμβολά του.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να χλευάσουν την ομάδα στο διαδίκτυο.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πάλης δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση για το συμβάν. Snapshot powered by AI

Την οργή των οπαδών της Μπαρτσελόνα προκάλεσε άθελά της μία καθαρίστρια κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Πάλης στην Αστάνα του Καζακστάν, όταν χρησιμοποίησε μια πετσέτα της FC Barcelona για να σφουγγαρίσει το ταπί.

Το βίντεο, που καταγράφηκε και κοινοποιήθηκε από τον δημοσιογράφο Andrzej Poczobut, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες να διχάζονται, για το αν ήταν πράγματι μια σημαία ή απλώς μια πετσέτα του συλλόγου που χρησιμοποίησε η γυναίκα ως πανί, χωρίς να γνωρίζει τι σήμαινε το έμβλημα.

Οι οπαδοί ωστόσο της ομάδας το ερμήνευσαν ως ένδειξη ασέβειας προς τον σύλλογο και τα σύμβολά του. Οι αιώνιοι αντίπαλοί τους όμως από τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρήκαν ευκαιρία να χλευάσουν την κατάσταση συμμετέχοντας στη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη δήλωση από τους διοργανωτές σχετικά με το περιστατικό.