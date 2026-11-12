Βρετανία: Ο σταρ που έκανε τρίο σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη ελαιόλαδο και άλλες ανείπωτες ιστορίες

Δημοσιογράφοι περιμένουν έξω από το Εφετείο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, όπου ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει σημαντική ποινή φυλάκισης, αφού καταδικάστηκε για βιασμό μιας γυναίκας και σεξουαλική...

Snapshot Δεκάδες Βρετανοί σταρ χρησιμοποιούν δικαστικές εντολές για να εμποδίσουν τη δημοσίευση καταγγελιών περί εξωσυζυγικών σχέσεων και σεξουαλικών σκανδάλων.

Από το 2016 έως σήμερα έχουν κατατεθεί 111 αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα που προστατεύουν τη φήμη διασήμων, ενώ ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα μεγαλύτερος.

Η χρήση νομικών μέσων όπως οι εντολές φίμωσης και οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA) βοηθούν στη συγκάλυψη καταγγελιών και μειώνουν τις πιθανότητες νέων αποκαλύψεων.

Υψηλού προφίλ πρόσωπα, όπως αθλητές και ηθοποιοί, έχουν αποκρύψει σεξουαλικές σχέσεις και ακατάλληλη συμπεριφορά μέσω αυτών των νομικών διαδικασιών.

Οι αρχές και οι βουλευτές εκφράζουν ανησυχία για τη χρήση των NDA, που θεωρούνται σημαντικό εμπόδιο στην αποκάλυψη κακοποιήσεων και στην προστασία των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Δεκάδες πασίγνωστα ονόματα, στην Μεγάλη Βρετανία, από αστέρες των γηπέδων μέχρι παρουσιαστές της τηλεόρασης, έχουν εξασφαλίσει ασφαλιστικά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητάς τους, εμποδίζοντας τα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύσουν λεπτομέρειες για εξωσυζυγικές σχέσεις και σεξουαλικά σκάνδαλα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η υπόθεση του Ντέιβιντ Ουίλιαμς, ο οποίος αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα ως ο «γνωστός άνδρας» που ζητούσε δικαστική εντολή φίμωσης για να μπλοκάρει τις καταγγελίες εις βάρος του, φέρνει ξανά στο φως τη συγκεκριμένη πρακτική.

Ένας δικαστής απέρριψε τελικά το αίτημά του, με αποτέλεσμα ο κωμικός να κατηγορείται πλέον δημόσια ότι στόχευε κορίτσια ηλικίας μόλις 15 ετών, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Παρότι όμως η δική του προσπάθεια έπεσε στο κενό, δεκάδες άλλες διασημότητες, αθλητές και δημόσια πρόσωπα έχουν στραφεί με επιτυχία στα δικαστήρια στην προσπάθειά τους να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καταγγελίες για απιστία και σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η βιομηχανία της νομικής σιωπής

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 111 αιτήσεις για νέα ασφαλιστικά μέτρα έχουν κατατεθεί την τελευταία δεκαετία. Δεδομένου ότι τα δεδομένα καλύπτουν μόνο την περίοδο από το 2016 και μετά, ο πραγματικός αριθμός των εντολών που έχουν εγκριθεί θεωρείται πολύ μεγαλύτερος. Οι αριθμοί αυτοί αποκαλύπτουν την έκταση της χρήσης νομικών διαδικασιών με σκοπό να εμποδιστούν τα μέσα ενημέρωσης από το να προβάλουν επιζήμιους ισχυρισμούς εναντίον ατόμων και εταιρειών.

Ανάμεσα σε εκείνους που φέρεται να προστατεύονται από δικαστική απόφαση είναι ακόμη ένας πολύ γνωστός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει «πολλαπλά» θύματα. Η Τζάστιν Σμιθ, η οποία εργάζεται στο περιοδικό Private Eye, ανέφερε ότι ο ακατονόμαστος σταρ εξασφάλισε την εντολή πριν από αρκετούς μήνες και παραμένει ενεργός στη δημόσια σφαίρα.

Οι περισσότερες αιτήσεις από διασημότητες χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, με την επίκληση της νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παραμένει στο σκοτάδι είναι ο PJS, ένας παντρεμένος σταρ που φέρεται να έκανε τρίο με ένα ζευγάρι μέσα σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη με ελαιόλαδο. Τα κατώτερα δικαστήρια αρνήθηκαν αρχικά να του χορηγήσουν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς η απιστία του ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα της συζυγικής του δέσμευσης, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε αργότερα υπέρ του.

Ποδοσφαιριστές και ηθοποιοί στο απυρόβλητο

Άλλοι σταρ που κατάφεραν να κρυφτούν πίσω από τον νόμο περιλαμβάνουν έναν ποδοσφαιριστή που αποσιώπησε τους ισχυρισμούς ότι απάτησε τη σύντροφό του με μια άλλη διασημότητα, αλλά και έναν παντρεμένο ηθοποιό που απάτησε τη γυναίκα του με την Έλεν Γουντ, η οποία είχε στο παρελθόν εμπλακεί και σε σκάνδαλο με τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Μια υψηλού προφίλ γυναίκα, η οποία περιγράφεται ως «πρόσωπο εμπιστοσύνης», εξασφάλισε δικαστική εντολή στο Μάντσεστερ το 2015 για να σταματήσει τον εραστή της από το να διαρρεύσει στον Τύπο λεπτομέρειες για τη σχέση της με έναν διάσημο παντρεμένο άνδρα. Άλλοι που έχουν καταφέρει να κρατήσουν τα άπλυτά τους κρυφά περιλαμβάνουν έναν προπονητή ποδοσφαίρου με φερόμενη μυστική ερωμένη, έναν παγκοσμίου φήμης αθλητή που κατηγορείται για εξωσυζυγική σχέση, και έναν γνωστό παντρεμένο άνδρα από τον χώρο του θεάματος. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα πρόσωπο υψηλού κύρους πήρε δικαστική εντολή για να σταματήσει μια γυναίκα να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές τους συνευρέσεις στο σπίτι του, με το επιχείρημα ότι θα ήταν «πολύ οδυνηρό για την οικογένειά του» να το μάθει.

Ο Μάρκους Τζόνστον, δικηγόρος εξειδικευμένος στα σεξουαλικά αδικήματα της εταιρείας PCD Solicitors, τόνισε πως τα ασφαλιστικά μέτρα χρησιμοποιούνται συστηματικά για την καταστολή της αρνητικής δημοσιότητας. «Λαμβάνονται εναντίον ενός μέρους, όπως ένα ειδησεογραφικό πρακτορείο ή μια εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής, για να σταματήσουν τη δημοσιοποίηση καταγγελιών κατά ενός ατόμου», δήλωσε.

Ο δικηγόρος εξήγησε πως τα δικαστήρια μπορούν να χορηγήσουν μια προσωρινή εντολή που θέτει φρένο σε όλα τα δημοσιεύματα προτού προχωρήσει η διερεύνηση. Το δικαστήριο στη συνέχεια εξετάζει τι ακριβώς έχει συμβεί και αν εκδοθεί τελική εντολή, αυτή ορίζει με σαφήνεια τι καλύπτει και ποιος προστατεύεται.

Η πρακτική της φίμωσης των ΜΜΕ

Η δημοτικότητα των συγκεκριμένων νομικών κινήσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις στον χρόνο. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κατατέθηκαν δύο αιτήσεις για νέες προσωρινές εντολές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα διεξήχθη μία ακρόαση για τελική διαταγή και άλλη μία για την παράταση ή τροποποίηση υφιστάμενης εντολής. Ο αριθμός των νομικών διαδικασιών παρέμεινε σχετικά χαμηλός μεταξύ 2016 και 2023, κυμαινόμενος συνήθως μεταξύ έξι και εννέα ανά εξάμηνο, πριν αυξηθεί απότομα κατά τη διάρκεια του 2024 και κορυφωθεί σε 18 το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Από το 2016 έως το 2026, υποβλήθηκαν συνολικά 111 αιτήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 16 ακροάσεις για τελικές εντολές και 43 για παράταση ή τροποποίηση υφιστάμενης απόφασης. Τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τα θύματα να απευθυνθούν στην αστυνομία, ωστόσο η απόκρυψη των υποτιθέμενων αδικημάτων από τα μέσα ενημέρωσης μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστούν και άλλοι καταγγέλλοντες.

Ο Τζόνστον υπογράμμισε ότι ακόμη και ένα σούπερ ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο απαγορεύει την παραμικρή αναφορά στην ύπαρξή του, δεν αφαιρεί το δικαίωμα των αρχών να ερευνήσουν. Ο ίδιος πάντως προβλέπει ότι αυτά τα νομικά εργαλεία θα γίνουν λιγότερο δημοφιλή στους διασήμους. «Η χρήση τους πριν από 10 έως 15 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική από σήμερα. Η περίπτωση του Ουίλιαμς ήταν το χειρότερο κρυμμένο μυστικό, κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλοι εκτός Αγγλίας και Ουαλίας το μετέδιδαν, γεγονός που γελοιοποιεί την όλη ιδέα».

Οι διαρροές που διέλυσαν τη μυστικότητα

Αρκετοί διάσημοι είδαν την ταυτότητά τους να έρχεται τελικά στο φως, παρά τις προσπάθειές τους. Η πιο διάσημη περίπτωση αφορούσε τον Ράιαν Γκιγκς, ο οποίος εξασφάλισε εντολή φίμωσης τον Απρίλιο του 2011 για την υποτιθέμενη σχέση του με το μοντέλο Ίμοτζεν Τόμας. Η απόπειρά του κατέρρευσε μετά από μια τεράστια εκστρατεία στο Twitter που οδήγησε τον βουλευτή των Φιλελευθέρων Τζον Χέμινγκ να αναφέρει το όνομά του στο Κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Sunday Herald της Σκωτίας -όπου οι εντολές των αγγλικών δικαστηρίων δεν ισχύουν αυτόματα- είχε ήδη κυκλοφορήσει με τη φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Γκιγκς διατηρούσε σχέση και με τη σύζυγο του αδελφού του.

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον πήρε αντίστοιχη εντολή το 2010 για να εμποδίσει την πρώην σύζυγό του, Άλεξ Χολ, να ισχυριστεί ότι είχαν σχέση αφότου ο ίδιος είχε ξαναπαντρευτεί. Αφού το όνομά του διέρρευσε στο διαδίκτυο, αποφάσισε να άρει μόνος του την εντολή. Από την πλευρά του, ο Άντριου Μαρ ήταν το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που παραδέχθηκε οικειοθελώς στο Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2008 ότι προσπάθησε να κρύψει μια σχέση που διατηρούσε πέντε χρόνια νωρίτερα, πιστεύοντας τότε ότι είχε αποκτήσει παιδί με μια άλλη δημοσιογράφο, μέχρι που το τεστ DNA έδειξε το αντίθετο. Ο σταρ της Τσέλσι Τζον Τέρι προσπάθησε το 2010 να αποκρύψει τις φήμες για σχέση με τη Βανέσα Περονσέλ, πρώην σύντροφο του συμπαίκτη του Γουέιν Μπριτζ, αλλά η εντολή ακυρώθηκε από δικαστή που έκρινε ότι ο Τέρι ανησυχούσε περισσότερο για τις κερδοφόρες χορηγίες του παρά για την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Η επιστροφή των συμφωνιών εμπιστευτικότητας

Οι καταγγελίες κατά του Ουίλιαμς, σε συνδυασμό με την πρόσφατη φυλάκιση του κωμικού Ράσελ Μπραντ, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τα νομικά τείχη προστασίας των σταρ. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη χρήση των συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA), οι οποίες επιβάλλονται ευρέως στη βιομηχανία του θεάματος για να αποτρέψουν αποκαλύψεις.

Η Λου Τίσντεϊλ, μακιγιέζ και πρώην σύντροφος του Ουίλιαμς, αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτό και τυπικό πρωτόκολλο για τα κορίτσια να υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες και να παραδίδουν τα τηλέφωνά τους πριν μείνουν μόνα τους με έναν διάσημο άνδρα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram, δεν κατηγορεί απαραίτητα όσους συνεργάστηκε, αλλά στηλιτεύει την κουλτούρα που θεωρεί την ιδιωτικότητα ενός διάσημου άνδρα πιο σημαντική από την ασφάλεια μιας γυναίκας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες κατά τη διάρκεια κατάθεσης στην επιτροπή Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, ο υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Ίαν Μάρεϊ δήλωσε βαθιά λυπημένος και εξοργισμένος από τη συχνότητα των κακοποιήσεων, τονίζοντας ότι τα NDA αποτελούν ένα τεράστιο μέρος του προβλήματος.

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