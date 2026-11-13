Τραμπ για Ομπάμα: «Θα τον κέρδιζα εύκολα στις εκλογές – Ήταν υπερεκτιμημένος και δίχαζε τη χώρα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα κέρδιζε εύκολα τον Μπαράκ Ομπάμα σε μια υποθετική προεδρική αναμέτρηση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ομπάμα «υπερεκτιμημένο» και κατηγόρησε ότι δίχαζε την αμερικανική κοινωνία.

Υποστήριξε ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από τον Ομπάμα σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Φλόριντα.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που φέρνει τους πολίτες κοντά «μέσα από την επιτυχία».

Η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Ομπάμα έχει διαρκέσει χρόνια, αλλά δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ σε εκλογές. Snapshot powered by AI

Βέβαιος ότι θα νικούσε εύκολα τον Μπαράκ Ομπάμα, εάν οι δυο τους αναμετρώνταν για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπερεκτιμημένο» και κατηγόρησε ότι δίχαζε την αμερικανική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Στίβεν Α. Σμιθ, στον Λευκό Οίκο, ο δημοσιογράφος έθεσε στον Τραμπ ένα υποθετικό σενάριο το οποίο θα ήταν το πώς θα εξελισσόταν μια εκλογική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ανδρών, εάν το αμερικανικό Σύνταγμα επέτρεπε και στους δύο να διεκδικήσουν εκ νέου την προεδρία.

Ο Τραμπ απάντησε αρχικά επικαλούμενος τις εκλογικές του επιδόσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από τον Ομπάμα και ότι κατέχει ρεκόρ ψήφων σε μεγάλες πολιτείες, όπως το Τέξας και η Φλόριντα.

Όταν ο Σμιθ τον ρώτησε ευθέως εάν θεωρεί ότι θα κέρδιζε τον Ομπάμα, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική.

«Ναι, νομίζω ότι θα τον κέρδιζα εύκολα», δήλωσε.

Ο δημοσιογράφος επανέλαβε με έκπληξη τη λέξη «εύκολα», με τον Τραμπ να συνεχίζει την επίθεσή του: «Νομίζω ότι είναι πολύ υπερεκτιμημένος».

«Αυτή είναι απλώς η γνώμη μου. Δεν θεωρώ ότι ήταν καλός πρόεδρος. Πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος που δίχαζε», πρόσθεσε, όταν κλήθηκε να εξηγήσει την άποψή του.

Η συζήτηση πήρε στη συνέχεια διαφορετική τροπή, όταν ο Σμιθ τον ρώτησε πώς θα χαρακτήριζε τον ίδιο του τον εαυτό.

«Ως έναν άνθρωπο που φέρνει τους ανθρώπους κοντά», απάντησε ο Τραμπ.

«Και πώς τους φέρνετε κοντά;», επέμεινε ο δημοσιογράφος.

«Μέσα από την επιτυχία», ήταν η λακωνική απάντηση του Αμερικανού προέδρου.

Η αντιπαράθεση Τραμπ και Ομπάμα μετρά αρκετά χρόνια, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο να έχει ασκήσει επανειλημμένα σκληρή κριτική στον Δημοκρατικό προκάτοχό του. Οι δύο άνδρες, πάντως, δεν έχουν βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι σε προεδρικές εκλογές.

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