Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για αντίποινα σε αμερικανική επίθεση σε τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση στο νότιο Ιράν και απειλεί με απάντηση «χωρίς περιορισμούς».

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν ως αντίποινα σε αμερικανική επίθεση σε τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση στο νότιο Ιράν.
  • Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα απαντήσει χωρίς περιορισμούς σε περίπτωση νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις αεροπορικές επιχειρήσεις και το «λαθρεμπόριο πετρελαίου» στα Στενά του Ορμούζ.
  • Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για την έκταση των ζημιών στο αμερικανικό ραντάρ ή επίσημες αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και το Μπαχρέιν.
  • Η ένταση στον Περσικό Κόλπο συνεχίζεται, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν σημείο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
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Επίθεση εναντίον αμερικανικού ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα απαντήσουν χωρίς περιορισμούς σε περίπτωση νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για επίθεση σε πύργο τηλεπικοινωνιών στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, την οποία η Τεχεράνη αποδίδει στις αμερικανικές δυνάμεις.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την ενέργεια «σοβαρή προειδοποίηση» προς την Ουάσιγκτον, την οποία κάλεσαν να σταματήσει τις αεροπορικές επιχειρήσεις και αυτό που περιγράφουν ως «λαθρεμπόριο πετρελαίου» στα Στενά του Ορμούζ.

«Εάν επαναληφθούν αυτές οι παραβιάσεις και οι επιθετικές ενέργειες, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης είναι απολύτως έτοιμη να απαντήσει χωρίς περιορισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μετέδωσε το Tasnim.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την έκταση του πλήγματος ή για ενδεχόμενες ζημιές στο αμερικανικό ραντάρ. Δεν έχει επίσης γίνει γνωστή κάποια επίσημη αντίδραση από τις αμερικανικές αρχές ή την κυβέρνηση του Μπαχρέιν.

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά με εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει με αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου, σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων στο έδαφός του.

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