ΕΕ: Οι προκλήσεις στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών

Snapshot Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο εστιάζει στις προκλήσεις και ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Οι ηγέτες συζητούν τρόπους να ανταγωνιστούν την Κίνα και τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το σχέδιο Chips Act και η κατασκευή επτά γιγάντιων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης καθυστερεί λόγω διαφωνιών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034.

Ειδικοί όπως ο Αρτύρ Μενς και ο Τζέφρι Χίντον θα ενημερώσουν τους ηγέτες για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Σύνοδος θα συζητήσει επίσης την ευρωπαϊκή συμβολή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα στο Δουβλίνο, με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους αυτής της τεχνολογίας, αλλά και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με πράκτορες ξένων κρατών, όπως στην περίπτωση του διευθύνοντα συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν πώς η Ένωση μπορεί να προλάβει Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, καθώς και τα προβλήματα χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα εξετάσουν τρόπους για να ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια, όπως η γραφειοκρατία, αλλά και να θέσουν δικλείδες ασφαλείας.

«Με δεδομένο τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύω ότι μια πρώτη συζήτηση αφιερωμένη σ' αυτή, σε επίπεδο ηγετών, χρειάζεται τώρα σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για τον μετασχηματισμό που επιφέρει στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας», έγραψε την περασμένη εβδομάδα στην πρόσκλησή του προς τους ηγέτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mistal AI Αρτύρ Μενς και ο νομπελίστας πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης Τζέφρι Χίντον θα ενημερώσουν τους ηγέτες της ΕΕ.

Με εμπόδια το σχέδιο κατασκευής επτά εργοστάσια ΤΝ

Η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της, αν θέλει να είναι ένας πρωταγωνιστής στην τεχνητή νοημοσύνη. Μια πρωτοβουλία γνωστή ως Chips Act (Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Μικροκυκλώματα), που εφαρμόσθηκε πριν από τρία χρόνια, φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνει τον στόχο της να προσελκύσει κατασκευαστές και να διπλασιάσει το μερίδιο της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά μικροκυκλωμάτων στο 20% μέχρι το 2030.

Ένα σχέδιο για την κατασκευή επτά γιγάντιων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης (gigafactories AI, σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιεί η Κομισιόν), τα οποία θα βάλουν κάτω από την ίδια στέγη προηγμένους επεξεργαστές, τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud), συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και κέντρα δεδομένων, δεν έχει ακόμα τεθεί πλήρως σε τροχιά υλοποίησης λόγω της διαμάχης μεταξύ χωρών της ΕΕ σχετικά με τις δαπάνες για την ανταγωνιστικότητα στον προϋπολογισμό της ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Συμβολή Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ηγέτες πρόκειται επίσης να συζητήσουν το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο έχει προστεθεί ως το δεύτερο μείζον θέμα στην ημερήσια διάταξη, μία ημέρα αφού οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μετέβησαν στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται ότι θα συζητήσουν για την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που η ΕΕ θα μπορούσε εν δυνάμει να προσφέρει σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ.

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