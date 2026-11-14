ΗΠΑ: Εξάμηνη παράταση στο Medicaid πριν τις περικοπές για όσους δεν εργάζονται

Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει περιθώριο έως την 1η Ιουλίου στις πολιτείες για την προσαρμογή των συστημάτων τους, προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική απώλεια ασφαλιστικής κάλυψης λόγω διοικητικών προβλημάτων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Εξάμηνη παράταση στο Medicaid πριν τις περικοπές για όσους δεν εργάζονται
IMAGE DISTRIBUTED FOR DEBT COLLECTIVE - Nolan W., right, of Lincoln Democratic Socialists of America leads a group of protesters to a public meeting of the Nebraska DHHS Medicaid Advisory Committee (MAC) in a protest hosted by Debt Collective,...
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση Τραμπ παρατείνει κατά έξι μήνες την εφαρμογή των νέων κριτηρίων εργασίας για το Medicaid, με προθεσμία έως την 1η Ιουλίου.
  • Οι πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να μην απομακρύνουν δικαιούχους ή να απορρίπτουν αιτήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τα νέα κριτήρια μέχρι την 1η Ιουλίου.
  • Η παράταση δίνεται λόγω σοβαρών διοικητικών και τεχνολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολιτειακές υπηρεσίες για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών.
  • Τα Κέντρα Medicare και Medicaid τονίζουν ότι ο έλεγχος των προϋποθέσεων απασχόλησης παραμένει υποχρεωτικός για τους δικαιούχους και τους αιτούντες.
  • Η παράταση στοχεύει στην αποφυγή μαζικής απώλειας ασφαλιστικής κάλυψης εξαιτίας διοικητικών κενών και ανεπαρκούς προετοιμασίας των κρατικών μηχανισμών.
Snapshot powered by AI

Επιπλέον χρόνο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα εξασφάλισαν οι αμερικανικές πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρατείνει κατά έξι μήνες την εφαρμογή των αυστηρών κριτηρίων για το Medicaid. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι τοπικές αρχές έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουλίου προτού υποχρεωθούν να διακόψουν την ασφαλιστική κάλυψη σε δικαιούχους του προγράμματος υγείας για χαμηλόμισθους, οι οποίοι δεν πληρούν τις νέες προϋποθέσεις εργασίας. Η αρχική απαίτηση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα την 1η Ιανουαρίου. Οι πολιτειακές διοικήσεις, ωστόσο, εξέφρασαν εγκαίρως τις έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προετοιμασία των υπηρεσιών, του προσωπικού και κυρίως των τεχνολογικών υποδομών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή των κανόνων.

Οι οδηγίες του CMS

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS) ενημέρωσαν την Παρασκευή τους επικεφαλής των πολιτειακών υπηρεσιών ότι η υποχρέωση ελέγχου παραμένει ενεργή. Οι αρχές οφείλουν να εξετάζουν εάν οι υφιστάμενοι δικαιούχοι και οι νέοι αιτούντες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης ή εθελοντικής προσφοράς. Την ίδια ώρα, η εγκύκλιος παρέχει μια κρίσιμη διέξοδο, αφού μέχρι την 1η Ιουλίου οι πολιτείες μπορούν να επιλέγουν να μην απομακρύνουν πολίτες από το πρόγραμμα ούτε να απορρίπτουν αιτήσεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τους νέους όρους. Όπως ανακοινώθηκε από το CMS, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τοπικό επίπεδο, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικά εμπόδια στην ομαλή μετάβαση των διοικητικών μηχανισμών.

Ο κίνδυνος των διοικητικών κενών

Η πρόσθετη προθεσμία αναμένεται να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας για τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χώρο να ρυθμίσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Η Κάθι Χέμπστεντ, ανώτερη υπεύθυνη πολιτικής του Ιδρύματος Robert Wood Johnson, εκτιμά ότι αυτή η παράταση θα περιορίσει δραστικά τον αριθμό των ανθρώπων που θα κινδύνευαν να χάσουν την ασφάλειά τους εξαιτίας διοικητικών δυσλειτουργιών και ανεπαρκούς προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού. Την απόφαση της Ουάσινγκτον χαιρέτισε άμεσα και η εκτελεστική διευθύντρια της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Medicaid, Κέιτ ΜακΕβόι, εστιάζοντας στην αναγκαία ευελιξία που προσφέρεται πλέον στις πολιτείες για να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος των αλλαγών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:30ΚΟΣΜΟΣ

Δουβλίνο: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στο σημείο που δείπνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

04:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει η FAA

04:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξάμηνη παράταση στο Medicaid πριν τις περικοπές για όσους δεν εργάζονται

02:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: 78.003 δικαιούχοι θα πληρωθούν ως τις 20 Νοεμβρίου

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Eurocontrol: Αναστολή πτήσεων προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της FAA

01:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται απειλή για τη χώρα», λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Η Μόσχα δεν είναι σε θέση να έχει απαιτήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης

00:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού

00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά σε διάδρομο προσγείωσης - Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στις Σίσες Ρεθύμνου: Τραυματίστηκε ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

«Κλείδωσε» η ιστορική συνάντηση Τραμπ με Σι και Πούτιν στην Κίνα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:21ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και ο τρίτος

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ξέσπασε μικρή φωτιά

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

21:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν 52χρονη ότι αλλάζουν τα χαρτονομίσματα και της «έφαγαν» πάνω από 20.000 ευρώ

00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στην Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν έχουμε σχέση μαζί του» - Τα ευρήματα στην κατοικία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ