ΗΠΑ: Εξάμηνη παράταση στο Medicaid πριν τις περικοπές για όσους δεν εργάζονται

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ παρατείνει κατά έξι μήνες την εφαρμογή των νέων κριτηρίων εργασίας για το Medicaid, με προθεσμία έως την 1η Ιουλίου.

Οι πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να μην απομακρύνουν δικαιούχους ή να απορρίπτουν αιτήσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τα νέα κριτήρια μέχρι την 1η Ιουλίου.

Η παράταση δίνεται λόγω σοβαρών διοικητικών και τεχνολογικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολιτειακές υπηρεσίες για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών.

Τα Κέντρα Medicare και Medicaid τονίζουν ότι ο έλεγχος των προϋποθέσεων απασχόλησης παραμένει υποχρεωτικός για τους δικαιούχους και τους αιτούντες.

Η παράταση στοχεύει στην αποφυγή μαζικής απώλειας ασφαλιστικής κάλυψης εξαιτίας διοικητικών κενών και ανεπαρκούς προετοιμασίας των κρατικών μηχανισμών. Snapshot powered by AI

Επιπλέον χρόνο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα εξασφάλισαν οι αμερικανικές πολιτείες, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρατείνει κατά έξι μήνες την εφαρμογή των αυστηρών κριτηρίων για το Medicaid. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι τοπικές αρχές έχουν περιθώριο έως την 1η Ιουλίου προτού υποχρεωθούν να διακόψουν την ασφαλιστική κάλυψη σε δικαιούχους του προγράμματος υγείας για χαμηλόμισθους, οι οποίοι δεν πληρούν τις νέες προϋποθέσεις εργασίας. Η αρχική απαίτηση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα την 1η Ιανουαρίου. Οι πολιτειακές διοικήσεις, ωστόσο, εξέφρασαν εγκαίρως τις έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προετοιμασία των υπηρεσιών, του προσωπικού και κυρίως των τεχνολογικών υποδομών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή των κανόνων.

Οι οδηγίες του CMS

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid (CMS) ενημέρωσαν την Παρασκευή τους επικεφαλής των πολιτειακών υπηρεσιών ότι η υποχρέωση ελέγχου παραμένει ενεργή. Οι αρχές οφείλουν να εξετάζουν εάν οι υφιστάμενοι δικαιούχοι και οι νέοι αιτούντες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης ή εθελοντικής προσφοράς. Την ίδια ώρα, η εγκύκλιος παρέχει μια κρίσιμη διέξοδο, αφού μέχρι την 1η Ιουλίου οι πολιτείες μπορούν να επιλέγουν να μην απομακρύνουν πολίτες από το πρόγραμμα ούτε να απορρίπτουν αιτήσεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τους νέους όρους. Όπως ανακοινώθηκε από το CMS, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε τοπικό επίπεδο, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικά εμπόδια στην ομαλή μετάβαση των διοικητικών μηχανισμών.

Ο κίνδυνος των διοικητικών κενών

Η πρόσθετη προθεσμία αναμένεται να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας για τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χώρο να ρυθμίσουν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Η Κάθι Χέμπστεντ, ανώτερη υπεύθυνη πολιτικής του Ιδρύματος Robert Wood Johnson, εκτιμά ότι αυτή η παράταση θα περιορίσει δραστικά τον αριθμό των ανθρώπων που θα κινδύνευαν να χάσουν την ασφάλειά τους εξαιτίας διοικητικών δυσλειτουργιών και ανεπαρκούς προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού. Την απόφαση της Ουάσινγκτον χαιρέτισε άμεσα και η εκτελεστική διευθύντρια της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Medicaid, Κέιτ ΜακΕβόι, εστιάζοντας στην αναγκαία ευελιξία που προσφέρεται πλέον στις πολιτείες για να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος των αλλαγών.

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