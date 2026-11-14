ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Snapshot Ο δείκτης Nasdaq έκλεισε με πτώση 0,91% λόγω ανησυχιών γύρω από το σκάνδαλο της Nvidia.

Ο Dow Jones σημείωσε μικρή άνοδο 0,10%, κλείνοντας στις 52.347,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,40%, κλείνοντας στις 7.561,67 μονάδες.

Οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η αγορά έκλεισε με μεικτές τάσεις χωρίς σαφή κατεύθυνση. Snapshot powered by AI

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι ανησυχίες γύρω από το σκάνδαλο της Nvidia οδήγησαν σε ισχυρές πιέσεις στις μετοχές εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 50,46 μονάδων (+0,10%), στις 52.347,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 229,82 μονάδων (–0,91%), στις 25.136,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 30,73 μονάδων (–0,40%), στις 7.561,67 μονάδες.

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