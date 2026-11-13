Χρηματιστήριο: Αντίσταση στις 2.600 μονάδες - Κέρδη 3,25% στην εβδομάδα

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες με εβδομαδιαία άνοδο 3,25% και κέρδη 24,31% από τις αρχές του 2026.

Οι μετοχές Motor Oil και Helleniq Energy σημείωσαν σημαντική άνοδο, ενώ η Allwyn παρουσίασε πιέσεις με πτώση 3,42%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,95 εκατ. ευρώ με μείωση σε σχέση με προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι ξένοι επενδυτές ήταν αγοραστές τον Οκτώβριο με εισροές 145 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά 872 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι αναβαθμίζουν την Ευρώπη ως επενδυτικό προορισμό, με την UBS να προβλέπει ράλι 16% στις ευρωπαϊκές μετοχές το 2027. Snapshot powered by AI

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ υποχώρησε η συναλλακτική δραστηριότητα, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil και της Helleniq Energy, ενώ συνεχίστηκαν οι πιέσεις στον τίτλο της Allwyn.

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι δείκτες στη Wall Street στο άνοιγμα της συναλλαγών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά άνω των 18 μηνών, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.662,57 μονάδες (+0,84%) και κατώτερη τιμή στις 2.637,53 μονάδες (-0,11%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 3,25%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 24,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.823.856 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,56%), της Helleniq Energy (+1,95%), της Aktor (+1,18%) και του ΔΑΑ (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-3,42%), της Elvalhalcor (-2,07%), της Viohalco (-1,86%), της Eurobank (-1,29%) και της Πειραιώς (-1,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.139.845 και 4.380.979 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,07 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,05 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 50 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος (+9,17%) και Q&R (+5,41%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-3,42%) και Alpha Trust Ανδρομέδα (-2,87%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 +1,18%

ALLWYN:9,6500 -3,42%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9200 -0,36%

CREDIABANK:0,9340 -0,32%

METLEN:45,9000 -0,43%

OPTIMA:14,8800 +0,74%

ΤΙΤΑΝ: 45,6200 -0,52%

ALPHA BANK: 4,7430 +0,27%

AEGEAN AIRLINES: 11,5400 +0,70%

VIOHALCO: 15,8200 -1,86%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,0400 +0,24%

ΔΑΑ:12,3300 +1,07%

ΔΕΗ: 23,0200 -0,35%

COCA COLA HBC:50,2000 +0,40%

ΕΛΠΕ: 17,2800 +1,95%

ELVALHALCOR: 3,5500 -2,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,4400 -0,46%

ΕΥΔΑΠ: 13,7200 -1,01%

EUROBANK: 4,8200 -1,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0100 -0,50%

MOTOR OIL: 62,1000 +2,56%

JUMBO: 27,7000 +0,36%

ΟΛΠ:43,0500 +0,35%

ΟΤΕ: 18,8700 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9940 -1,05%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 3,25%, κέρδη 24,31% από τις αρχές του έτους

Με άνοδο 3,25% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά τις ισχυρές απώλειες της περασμένης εβδομάδος.Η καλύτερη των αναμενομένων εταιρική κερδοφορία, με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο, αποτελεί το κυριότερο ανάχωμα στις πιέσεις που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό —με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εξελίξεις— αλλά και από ειδικές επιχειρηματικές εξελίξεις σε δεικτοβαρείς εταιρείες, όπως η Coca Cola HBC και η Allwyn, σύμφωνα με την Beta Securities.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2026. Η UBS δηλώνει «ταύρος» για τις τραπεζικές μετοχές και «βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στις μετοχές τους τονίζοντας πως η διόρθωση που σημείωσαν πρόσφατα είναι υπερβολική και βλέπει ισχυρό ράλι.

Η τιμή στόχος για την Πειραιώς είναι στα 12,50 ευρώ , για την Alpha Bank είναι στα 5,60 ευρώ, για την Εθνική στα 19,70 ευρώ και για την Eurobank στα 5,40 ευρώ.Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronext Athens, παρά την πτώση που κατέγραψε η αγορά τον Οκτώβριο, οι ξένοι επενδυτές ήταν αγοραστές τον προηγούμενο μήνα με εισροές 145 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά από την αρχή του έτους οι εισροές των ξένων επενδυτών ανέρχονται σε 872 εκατ. ευρώ.

Οι Ευρωαγορές παρουσιάστηκαν ανθεκτικές απέναντι στις διεθνείς πιέσεις, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν» Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Ράλι της τάξης του 16% αναμένει η UBS στις ευρωπαϊκές μετοχές το 2027, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 έως το τέλος του επόμενου έτους να προσφέρουν συνολική απόδοση 19% συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, με κινητήριο δύναμη την κερδοφορία των εταιρειών.Αλλαγή στρατηγικής και από Citi αναβαθμίζοντας τις ευρωπαϊκές μετοχές σε overweight.

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε ελκυστικότερη επενδυτική επιλογή, καθώς διαθέτει μικρότερη έκθεση στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ βιομηχανικών εταιρειών, τραπεζών και αμυντικών κλάδων.

Επιπλέον, η περιοχή αναμένεται να επωφεληθεί περισσότερο από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.636,29 μονάδες, έναντι 2.553,35 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,25%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει ήπια άνοδο 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 24,31%.Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,46%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 26,50%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,45%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 10,14%.Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,76%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,55%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.648,071 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 329,614 εκατ. ευρώ, έναντι 419,117 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,914 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 192,926 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 46,673 δισ. ευρώ.

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