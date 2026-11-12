«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, υπό το βάρος των μεγάλων πιέσεων στη μετοχή της Nvidia

Newsroom

«Φρέναρε» το Χρηματιστήριο έπειτα από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας

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  • Χρηματισ έκλεισε με ήπια πτώση 0,59% μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη 4,03%.
  • Κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές Elvalhalcor, Optima Bank, Viohalco και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι Coca Cola HBC, Jumbo και Alpha Bank.
  • Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 342,99 εκατ. ευρώ με σημαντικό όγκο στις μετοχές Eurobank και CrediaBank.
  • Ο δείκτης MSCI Standard Greece δεν παρουσίασε αλλαγές, με την προσθήκη της Elvalhalcor στον δείκτη small cap.
  • Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Ανεπτυγμένη αγορά από τον MSCI τον Μάιο, γεγονός σημαντικό για τη ροή κεφαλαίων.
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Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 4,03%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Optima Bank, της Viohalco και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Jumbo και της Alpha Bank.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, υπό το βάρος των μεγάλων πιέσεων στη μετοχή της Nvidia, στον απόηχο της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν σημαντικά τα αρχικά τους κέρδη, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να καταγράφει αρχικά νέα ιστορικά υψηλά, με στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.640,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.664,10 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.633,44 μονάδες (-0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 342,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.436.808 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,77%),της Optima Bank (+1,72%), της Viohalco (+1,51%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,50%), του ΔΑΑ (+1,41%) και της Εθνικής (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-3,10%), της Jumbo (-2,47%), της Alpha Bank (-2,39%), της ΔΕΗ (-2,12%) και της Τιτάν (-1,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 10.398.190 και 8.147.100μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 78,99 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 50,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 48 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil (+7,39%) και Elvalhalcor (+4,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Safe Bulkers (-4,49%) και Flexopack (-4,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1800 -0,39%

ALLWYN:9,9920 -0,58%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9600 +0,09%

CREDIABANK:0,9370 -0,32%

METLEN:46,1000 +0,26%

OPTIMA:14,7700 +1,72%

ΤΙΤΑΝ: 45,8600 -1,97%

ALPHA BANK: 4,7300 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 11,4600 -0,87%

VIOHALCO: 16,1200 +1,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,9400 +1,50%

ΔΑΑ:12,2000 +1,41%

ΔΕΗ: 23,1000 -2,12%

COCA COLA HBC:50,0000 -3,10%

ΕΛΠΕ: 16,9500 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 3,6250 +4,77%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,5200 +1,10%

ΕΥΔΑΠ: 13,8600 -0,57%

EUROBANK: 4,8830 +0,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0400 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 60,5500 +0,33%

JUMBO: 27,6000 -2,47%

ΟΛΠ:42,9000 -1,15%

ΟΤΕ: 18,8700 -0,94%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1000 -1,08%

O δείκτης MSCI Standard Greece

Χωρίς αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Standard Greece αλλά με την προσθήκη της Elvalhalcor στη θέση της Autohellas στον small cap ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση των δεικτών από τον οίκο Morgan Stanley Capital International.

Ο δείκτης MSCI Greece περιλαμβάνει τις μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της Πειραιώς, της Alpha Bank, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Jumbo, της Allwyn και της Motor Oil.

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI θα αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις Ανεπτυγμένες αγορές τον ερχόμενο Μάϊο, μία σημαντική κίνηση, καθώς το 70% των funds ακολουθούν τους δείκτες MSCI, που είναι ο σημαντικότερος οίκος, με ενεργητικό άνω των 12 τρισ. δολαρίων. Οι δείκτες της MSCI παρακολουθούνται από κεφάλαια ύψους περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων.

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