Χρηματιστήριο: Τρίτη κατά σειρά άνοδος - Οι μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.656,13 μονάδες με άνοδο 0,53%, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και συνολικά κέρδη 4,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 318,23 εκατ. ευρώ με 38,4 εκατ. μετοχές να διακινούνται, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,53%.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν οι μετοχές Πειραιώς (+2,10%), Lamda Development (+1,77%), Alpha Bank (+1,51%) και ΟΤΕ (+1,33%).

Τις μεγαλύτερες πτώσεις παρουσίασαν οι μετοχές Elvalhalcor (-1,70%), Optima Bank (-1,69%), ΔΕΗ (-1,09%) και Metlen (-1,08%).

Η Πειραιώς και η Eurobank είχαν τον μεγαλύτερο όγκο και αξία συναλλαγών, με την Πειραιώς να διακινεί 10,45 εκατ. μετοχές αξίας 105,89 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αναζωπυρώνεται για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street ανακάμπτοντας από τις χθεσινές απώλειες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.656,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%.

Η αγορά συμπλήρωσε τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο Γενικός Δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.661,27 μονάδες (+0,73%) και κατώτερη τιμή στις 2.624,29 μονάδες (-0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 318,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.449.119 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,88%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,10%), της Lamda Development (+1,77%), της Alpha Bank (+1,51%) και του ΟΤΕ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,70%), της Optima Bank (-1,69%), της ΔΕΗ (-1,09%) και της Metlen (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 10.449.811 και 7.552.058 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 105,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 36,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 34 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Safe Bulkers (+12,35%) και Attica Συμμετοχών (+6,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco (-3,26%) και Moda Bango (-3,26%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:AKTOR: 10,2200 αμετάβλητηALLWYN: 10,0500 +0,80%ΚΥΠΡΟΥ: 10,9500 +1,20%CREDIABANK: 0,9400 +0,64%METLEN: 45,9800 -1,08%OPTIMA: 14,5200 -1,69%ΤΙΤΑΝ: 46,7800 -0,64%ALPHA BANK: 4,8460 +1,51%AEGEAN AIRLINES: 11,5600 -0,94%VIOHALCO: 15,8800 +0,38%ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,3200 -0,43%ΔΑΑ: 12,0300 +0,08%ΔΕΗ: 23,6000 -1,09%COCA COLA HBC: 51,6000 +0,58%ΕΛΠΕ: 16,9500 +0,30%ELVALHALCOR: 3,4600 -1,70%ΕΘΝΙΚΗ: 17,3300 +0,26%ΕΥΔΑΠ: 13,9400 +0,87%EUROBANK: 4,8600 +0,83%LAMDA DEVELOPMENT: 6,0400 +1,77%MOTOR OIL: 60,3500 +1,09%JUMBO: 28,3000 +0,78%ΟΛΠ: 43,4000 +1,17%ΟΤΕ: 19,0500 +1,33%ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,2100 +2,10%

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