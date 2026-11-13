Wall Street: Πτώση στους βασικούς δείκτες με φόντο την Nvidia και τις ανησυχίες για τα επιτόκια

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη λόγω της αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia και της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 4,3% μετά την παραίτηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου, προκαλώντας ανησυχίες για τις προοπτικές της εταιρείας.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξάνει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.

Ο ενεργειακός κλάδος κατέγραψε άνοδο 1,5% λόγω ανόδου των τιμών πετρελαίου και γεωπολιτικών ανησυχιών στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις απώλειες της Πέμπτης, οι βασικοί δείκτες Nasdaq και S&P 500 παραμένουν σε θετικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, σε μια ημέρα έντονων διακυμάνσεων, με την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia να προκαλεί αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο, την ώρα που οι ανησυχίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve διατηρούν την πίεση στις αγορές.

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,36%, κλείνοντας στις 52.297,09 μονάδες

O ευρύτερος S&P 500 έχασε 0,35%, στις 7.592,40 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,39%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 25.366,09 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 4,3%, περιορίζοντας ωστόσο τις αρχικές απώλειες, που είχαν φτάσει έως και το 14%, μετά την παραίτηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τις προοπτικές της εταιρείας, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, όπως η AMD και η Broadcom, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων στον ευρύτερο δείκτη S&P 500. Ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Nebius, η οποία υποχώρησε κατά 16,8% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Στο μεταξύ, η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Στον αντίποδα, ο ενεργειακός κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 11 βασικών κλάδων του S&P 500, με κέρδη 1,5%. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία με το Ιράν, επαναφέροντας τις ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά την χθεσινή υποχώρηση, οι βασικοί δείκτες διατηρούν θετικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση, με τον Nasdaq να ενισχύεται κατά 3,2% και τον S&P 500 κατά 2,9% από την αρχή της εβδομάδας.

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