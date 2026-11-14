Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων χρηστών

Ο τεχνολογικός κολοσσός κατηγορείται ότι είχε πρόσβαση σε βίντεο και φωτογραφίες χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών

Ελένη Ευστρατίου

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων χρηστών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 805 εκατομμυρίων ευρώ στη Meta για παράνομη πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
  • Η παραβίαση αφορούσε τη λειτουργία «Λάβετε προτάσεις από τη συλλογή», που προσέφερε φωτογραφίες και βίντεο ως ιδέες για αναρτήσεις χωρίς σαφή ενημέρωση και ξεχωριστή άδεια.
  • Η Meta πρέπει να ζητά ξεχωριστή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για αυτή τη λειτουργία και να ενημερώνει σαφώς τους χρήστες για τη χρήση και απενεργοποίησή της.
  • Το πρόστιμο βασίστηκε στον μεγάλο αριθμό επηρεαζόμενων χρηστών (περίπου 20 εκατομμύρια στην Ιταλία), τη διάρκεια της παράβασης και την περιορισμένη συνεργασία της Meta στην έρευνα.
  • Το πρόστιμο αντιστοιχεί στο 0,4% των ετήσιων εσόδων της Meta, τα οποία ανήλθαν σε 201 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.
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Καταγγελία σε βάρος της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, τη Meta, κατέθεσε η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες και βίντεο χιλιάδων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η πολυεθνική καλείται τώρα να πληρώσει πρόστιμο 805 εκατομμυρίων ευρώ στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η ιταλική αρχή, η Meta είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο και μεταδεδομένα Ιταλών χρηστών μέσω της εφαρμογής για κινητά Android.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Meta είχε καταδικαστεί στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ να πληρώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς διαπιστώθηκε ότι εξαπάτησε τους κατοίκους για περισσότερο από μια δεκαετία σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους. Μάλιστα, πρόκειται για ένα πρόστιμο ρεκόρ κατά της εταιρείας, η οποία το κατήγγειλε ως «φόρο» στην ελευθερία της έκφρασης.

Η νέα ποινή που ανακοινώθηκε σήμερα είναι επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων που επιβλήθηκαν ποτέ από ιταλική αρχή σε τεχνολογικό γίγαντα.

Πώς γινόταν η παραβίαση

Η ποινή κατά του Facebook αφορά τη λειτουργία «Λάβετε προτάσεις από τη συλλογή», διαθέσιμη από το 2023, η οποία προτείνει φωτογραφίες και βίντεο από τη συλλογή του τηλεφώνου του χρήστη ως ιδέες για αναρτήσεις κατά την περιήγησή του.

Σύμφωνα με την ιταλική Αρχή, το Facebook ζητούσε πρόσβαση στη συλλογή μέσω μιας μόνο εξουσιοδοτημένης άδειας που ισχύει για ολόκληρη την εφαρμογή, πριν από μια γενική ειδοποίηση («ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών»), η οποία δεν επέτρεπε στους χρήστες να κατανοήσουν ότι εξουσιοδοτούσαν επίσης προτάσεις από τη συλλογή τους.

Η Meta θα πρέπει πλέον, μεταξύ άλλων, να «ζητήσει συγκατάθεση μέσω ξεχωριστού και συγκεκριμένου αιτήματος για αυτήν τη λειτουργία και να εξηγήσει σαφώς στους χρήστες σε τι χρησιμεύει, ότι περιλαμβάνει πρόσβαση στη συλλογή και πώς να την απενεργοποιήσουν».

Κατά τον καθορισμό του ποσού του προστίμου, η Αρχή εξήγησε ότι έλαβε υπόψη «τον μεγάλο αριθμό ατόμων που επηρεάστηκαν» (περίπου 20 εκατομμύρια χρήστες Android στην Ιταλία), την περίοδο της παράβασης, «η οποία εξακολουθεί να συνεχίζεται για όσους δεν έχουν ενημερώσει την εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη χορηγήσει άδεια στο σύστημα», καθώς και «την περιορισμένη συνεργασία της Meta κατά τη διάρκεια της έρευνας».

Το πρόστιμο αντιπροσωπεύει περίπου το 0,4% των ετήσιων εσόδων του ομίλου, τα οποία έφτασαν τα 201 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, με καθαρά κέρδη 60,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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