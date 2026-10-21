ΗΠΑ: Πρόστιμο 25 δισεκ. δολαρίων στη Meta - Κατηγορήθηκε για παραπλάνηση καταναλωτών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Meta έλεγε ψέματα στους χρήστες του Facebook στο Νέο Μεξικό σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Πρόστιμο 25 δισεκ. δολαρίων στη Meta - Κατηγορήθηκε για παραπλάνηση καταναλωτών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε πρόστιμο 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Meta για παραπλάνηση καταναλωτών σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα τους.
  • Το πρόστιμο σχετίζεται με την υπόθεση Cambridge Analytica, όπου συλλέχθηκαν δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
  • Οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta παραπλάνησε τους χρήστες σε 26 από τις 29 δηλώσεις της και διέπραξε πάνω από 43 εκατομμύρια παραβάσεις του νόμου προστασίας καταναλωτή.
  • Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού δήλωσε ότι το πρόστιμο θα χρηματοδοτήσει το εκπαιδευτικό σύστημα της πολιτείας.
  • Η Meta αρνείται την πώληση δεδομένων και την παραπλάνηση καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι ένα μεγαλύτερο πρόστιμο θα μπορούσε να βλάψει τις επιχειρήσεις στην πολιτεία.
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Ένας δικαστής στο Νέο Μεξικό διέταξε σήμερα την εταιρεία Meta Platforms να πληρώσει πρόστιμο 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφού σώμα ενόρκων έκρινε ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές, σε υπόθεση που συνδέεται με εκείνη της Cambridge Analytica, της συμβουλευτικής εταιρείας που ενεπλάκη στην προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και συνέλεξε τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

«Το αδίκημα του Facebook, επί σειρά ετών, βρίσκεται στον πυρήνα των βασικών επιχειρηματικών πρακτικών του», αναφέρει ο δικαστής Φράνσις Μάθιου στο σκεπτικό του. Ο δικαστής έκρινε ότι με βάση τον πολιτειακό νόμο το πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβάλει έφτανε τα 219 δισεκ. δολάρια, όμως μείωσε το ποσό στα 25.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για ένα σχόλιο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας είχε προσφύγει κατά της Meta το 2021, μετά τις αποκαλύψεις ότι η Cambridge Analytica, μια βρετανική εταιρεία πολιτικών συμβούλων, είχε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα έως και 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook μέσω μιας εφαρμογής τρίτης εταιρείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Meta έλεγε ψέματα στους χρήστες του Facebook στο Νέο Μεξικό σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους, το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται τη ρητορική μίσους και τα παραπλανητικά σχόλια που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα, καθώς επίσης και για άλλες εσωτερικές πολιτικές της. Η εταιρεία γνώριζε ότι τρίτα μέρη είχαν ευρεία πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ανεχόταν τη ρητορική μίσους ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο όταν αυτό ωφελούσε τα οικονομικά αποτελέσματά της.

Οι ένορκοι έκριναν στις 25 Σεπτεμβρίου ότι 26 από τις 29 δηλώσεις που έκανε η εταιρεία και η ηγεσία της σχετικά με αυτά τα ζητήματα ήταν παραπλανητικές. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία διέπραξε περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή στο Νέο Μεξικό.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού Ραούλ Τορές είπε σε δημοσιογράφους μετά την ετυμηγορία ότι ο πολιτειακός νόμος επιτρέπει πρόστιμο έως και 5.000 δολάρια ανά παράβαση και ορίζει ότι όλα τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολιτείας. Η δικηγόρος Ράντι ΜακΤζίν είχε ζητήσει από τον δικαστή Μάθιου να επιδικάσει στην Πολιτεία ποσό 35-40 δισεκ. δολαρίων. «Αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να μιλήσει στη Meta στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει, η οποία είναι τα χρήματα και η αξία της μετοχής της», δήλωσε η ΜακΤζιν.

Η Meta από την πλευρά της υποστήριζε ότι ένα πρόστιμο μεγαλύτερο των 3,45 δισεκ. δολαρίων θα μπορούσε να διώξει επιχειρήσεις από την Πολιτεία και επέμενε ότι δεν πώλησε δεδομένα των χρηστών, ούτε παραπλάνησε τους καταναλωτές.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες που ένορκοι στη Σάντα Φε δικαιώνουν την Πολιτεία στη δικαστική διαμάχη της με την Meta. Στην πρώτη δίκη, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, άλλο σώμα ενόρκων έκρινε ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες για την ασφάλεια των νεαρών χρηστών της στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp και ζήτησε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 375 εκατ. δολαρίων. Στη συνέχεια ωστόσο, δικαστής διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 567 εκατ. δολάρια σε ένα ταμείο της Πολιτείας για την ψυχική υγεία των εφήβων και να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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