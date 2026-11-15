Σάλος στη Βρετανία: Συνεργάτης του πρωθυπουργού χρησιμοποίησε ChatGPT για να του γράψει την ομιλία

Snapshot Συνεργάτης του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαμορφώσει και να ενισχύσει συναισθηματικά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στην Ουαλία.

Το ChatGPT πρότεινε αφηγηματική δομή που συνδέει την πολιτική κληρονομιά της Μάργκαρετ Θάτσερ με την αποβιομηχάνιση και τη διάλυση κοινωνικών δεσμών στις βρετανικές κοινότητες.

Η ομιλία του Μπέρναμ περιλάμβανε αναφορές σε κλεισίματα ορυχείων και εργοστασίων, καθώς και στην απώλεια κοινωνικών χώρων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις προτάσεις του ChatGPT.

Η αντιπολίτευση σχολίασε αρνητικά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική επικοινωνία, αμφισβητώντας την αυθεντικότητα του πρωθυπουργού.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι ο Μπέρναμ γράφει ο ίδιος τις περισσότερες ομιλίες του και υποβάθμισε το θέμα, παρά τις εσωκομματικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βρετανία βρίσκεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη πολιτικής ομιλίας του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και λογογράφος της Ντάουνινγκ Στριτ εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί το ChatGPT κατά τη διάρκεια ταξιδιού με τρένο, προκειμένου να επεξεργαστεί και να ενισχύσει συναισθηματικά σημεία της ομιλίας που επρόκειτο να εκφωνήσει ο Μπέρναμ σε κομματική εκδήλωση των Εργατικών στην Ουαλία.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όχι απλώς για ορθογραφικές διορθώσεις ή γλωσσική επιμέλεια, αλλά για τη διαμόρφωση του πολιτικού μηνύματος και την ενίσχυση της συναισθηματικής απήχησής του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο συνεργάτης του πρωθυπουργού ταξίδευε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με το τρένο των 17:03 από τον σταθμό Euston του Λονδίνου προς το Holyhead, στην Ουαλία. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να επεξεργαζόταν την ομιλία του Μπέρναμ, έχοντας παράλληλα χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να βελτιώσει συγκεκριμένα αποσπάσματά της. Η εφημερίδα αναφέρει, μάλιστα, ότι ο συνεργάτης κατανάλωνε prosecco ενώ εργαζόταν πάνω στο κείμενο.

Οι προτάσεις του ChatGPT για τη Μάργκαρετ Θάτσερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που φέρεται να πρότεινε το chatbot. Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού φέρεται να ζήτησε από το ChatGPT να κάνει πιο συναισθηματικό ένα απόσπασμα που αφορούσε την πολιτική κληρονομιά της πρώην πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ και τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στις βρετανικές κοινότητες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τεχνητή νοημοσύνη πρότεινε μια προσέγγιση που συνέδεε το κλείσιμο των ορυχείων, των εργοστασίων και των χαλυβουργείων με τη διάλυση των κοινωνικών δεσμών που είχαν αναπτυχθεί γύρω από την παραδοσιακή βιομηχανική εργασία.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονταν αναφορές σε εργατικές λέσχες, χορωδίες, αθλητικές ομάδες και συνδικάτα, ως στοιχεία μιας κοινωνικής ζωής που χάθηκε μαζί με την υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής.

Μάλιστα, το ChatGPT φέρεται να εισηγήθηκε μια συγκεκριμένη αφηγηματική δομή, η οποία ξεκινούσε από τους ανθρακωρύχους, περνούσε στις οικογένειές τους και κατέληγε στην ευρύτερη κοινότητα, αναδεικνύοντας τους δεσμούς που δημιουργούσε η εργασία πέρα από τον ίδιο τον χώρο παραγωγής.

Ανάλογες αναφορές εντοπίστηκαν και στην ομιλία που εκφώνησε ο Μπέρναμ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Llandudno της Ουαλίας. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση της Θάτσερ τη δεκαετία του 1980 διέλυσε τον τρόπο ζωής πολλών βρετανικών κοινοτήτων, αναφερόμενος στο κλείσιμο ορυχείων, εργοστασίων και χαλυβουργείων, αλλά και στην απώλεια χώρων κοινωνικής συνεύρεσης, αθλητικών ομάδων, χορωδιών και συνδικάτων.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και η απάντηση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του Reform UK, Λι Άντερσον, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά τη χρήση του ChatGPT από τον συνεργάτη του πρωθυπουργού, συνδέοντας το περιστατικό με την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την κρίση του κόστους ζωής.

Ο Άντερσον αμφισβήτησε, παράλληλα, την αυθεντικότητα της δημόσιας εικόνας του Μπέρναμ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του παρουσία είναι περισσότερο κατασκευασμένη παρά αυθεντική.

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη διάσταση του δημοσιεύματος. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου δήλωσε στην Daily Mail ότι ο πρωθυπουργός γράφει ο ίδιος τις περισσότερες ομιλίες του και ότι η συγκεκριμένη δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπέρναμ αντιμετωπίζει εσωκομματικές πιέσεις για τις προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ενώ καλείται να πείσει τους βουλευτές των Εργατικών να στηρίξουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

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