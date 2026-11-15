Αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους και βρήκαν μέσα 25 φίδια - «Ανησυχούμε για το 5χρονο παιδί μας»

Snapshot Ένα ζευγάρι από το Κεντάκι ανακάλυψε τουλάχιστον 25 φίδια και φωλιές με δεκάδες αυγά κάτω από τα θεμέλια του νέου τους σπιτιού.

Η παρουσία των φιδιών δεν είχε εντοπιστεί κατά την αρχική επιθεώρηση του ακινήτου πριν την αγορά.

Τα φίδια ανήκουν στο είδος rat snake και δεν είναι δηλητηριώδη, αλλά προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια του 5χρονου παιδιού τους.

Η οικογένεια έχει ξοδέψει σημαντικά χρήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και έχει αναγκαστεί να μείνει σε ξενοδοχείο λόγω κρίσης πανικού.

Οι Perry έχουν υιοθετήσει γάτες για να αποτρέψουν τα φίδια, ενώ ο καθημερινός έλεγχος του σπιτιού έχει γίνει υποχρέωση. Snapshot powered by AI

Αυτό που πίστευαν ότι θα ήταν το σπίτι των ονείρων τους μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη με δεκάδες φίδια. Ένα ζευγάρι από το Κεντάκι των ΗΠΑ ανακάλυψε, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αγορά της νέας του κατοικίας, ότι κάτω από τα θεμέλια υπήρχαν φωλιές φιδιών, με αποτέλεσμα να έχουν εντοπίσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 25 ερπετά μέσα στο σπίτι τους. Πλέον, εκτός από το οικονομικό κόστος για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι γονείς ανησυχούν για την ασφάλεια του 5χρονου γιου τους.

Η Jessica και ο Johnathan Perry μίλησαν στο WKYT στις 8 Νοεμβρίου για την περιπέτειά τους. Το σπίτι τους βρίσκεται στην περιοχή Salvisa και ήταν το πρώτο ακίνητο που αγόρασαν από κοινού ως παντρεμένο ζευγάρι. Όπως υποστηρίζουν, κανείς δεν τους είχε ενημερώσει για την ύπαρξη πολλαπλών φωλιών φιδιών κάτω από τη βάση της κατοικίας.

Το πρώτο φίδι εμφανίστηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την αγορά

Η Jessica Perry περιέγραψε ότι αντιλήφθηκε το πρώτο φίδι όταν βγήκε από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την αγορά του ακινήτου.

«Ήμουν στο σπίτι μόνη με τον γιο μου. Βγήκα από την πόρτα και είδα ένα φίδι στη βεράντα. Τηλεφώνησα αμέσως στον σύζυγό μου και μετά στον πατέρα μου, για να έρθει κάποιος να το απομακρύνει», είπε στο WKYT.

Το συγκεκριμένο φίδι απομακρύνθηκε, όμως σύντομα έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό. «Λίγες ημέρες αργότερα βρήκαμε άλλο ένα. Και λίγες ημέρες μετά, ακόμη ένα. Έπειτα, ένα βράδυ, περίπου μία εβδομάδα αφότου εντοπίσαμε το πρώτο, ο Johnathan και ένας φίλος του κατέβηκαν στο υπόγειο και βρήκαν δύο ενήλικα φίδια και αρκετά μικρότερα», περιέγραψε η Jessica.

Από τότε που μετακόμισαν, το ζευγάρι έχει εντοπίσει τουλάχιστον 25 φίδια στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ, σύμφωνα με το WKYT, ορισμένα είχαν μήκος που έφτανε τα έξι πόδια, δηλαδή περίπου 2 μέτρα.

«Σε αυτό το σημείο, μέσα σε λίγους μήνες, μιλάμε για επίθεση από φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Jessica.

Οι φωλιές κάτω από τα θεμέλια και τα δεκάδες αυγά

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι πριν ολοκληρώσει την αγορά είχε αναθέσει σε επαγγελματίες την επιθεώρηση του ακινήτου, χωρίς να εντοπιστεί τότε η παρουσία φιδιών.

Ωστόσο, μετά τη μετακόμιση, γείτονες τούς ενημέρωσαν ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Σε πλάνα που προβλήθηκαν στο ρεπορτάζ του WKYT, συνεργεία χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για να σκάψουν κάτω από το σπίτι και να διαπιστώσουν πόσο εκτεταμένη είναι η κατάσταση.

Στιγμιότυπο από το σπίτι του ζευγαριού, με τα φίδια στα θεμέλια

Όπως ανέφεραν οι Perry, κατά τις εργασίες εντοπίστηκαν αρκετές φωλιές, καθώς και «δεκάδες και δεκάδες αυγά φιδιών», ορισμένα πρόσφατα και άλλα που έμοιαζαν να βρίσκονται εκεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, ένας γείτονας τους είπε, σύμφωνα με την Jessica: «Ότι εκπλήσσεται που οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες δεν σας ενημέρωσαν ότι τα φίδια περιλαμβάνονταν με την αγορά».

Ο φόβος για τον 5χρονο γιο τους και οι κρίσεις πανικού

Ευτυχώς, τα φίδια που έχουν εντοπιστεί δεν είναι δηλητηριώδη. Σε συνέντευξή τους στο Fox 56 News στις 10 Νοεμβρίου, το ζευγάρι διευκρίνισε ότι πρόκειται για φίδια του είδους rat snake, τα οποία δεν είναι δηλητηριώδη.

Αυτό, ωστόσο, δεν έχει καθησυχάσει τους γονείς, οι οποίοι εξακολουθούν να φοβούνται για τον μικρό τους γιο. Ο Johnathan εξήγησε ότι η ανησυχία τους δεν αφορά απαραίτητα το ενδεχόμενο να τον δαγκώσει κάποιο φίδι, αλλά το ενδεχόμενο να εισχωρήσει στους επάνω χώρους του σπιτιού και να βρεθεί στο κρεβάτι του παιδιού.

«Τα φίδια αναζητούν τη ζεστασιά. Αν έμπαιναν στον επάνω όροφο και έφταναν στο κρεβάτι ή κάπου εκεί, θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να κουλουριαστούν γύρω από τον λαιμό του», είπε στο Fox 56 News.

Η κατάσταση έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά και τα οικονομικά της οικογένειας. «Μόλις αγοράσαμε το σπίτι τον Αύγουστο και ήδη έχουμε ξοδέψει χιλιάδες και χιλιάδες δολάρια προσπαθώντας να διορθώσουμε ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε ή δεν περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσουμε όταν το αγοράσαμε», δήλωσε η Jessica στο WKYT.

Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, στο Fox 56 News ότι η οικογένεια χρειάστηκε να μείνει σε ξενοδοχείο, καθώς υπέστη κρίση πανικού και δεν αισθανόταν πλέον ασφαλής μέσα στο σπίτι. «Δεν ήθελα να μείνω εδώ. Δεν ένιωθα άνετα εδώ», ανέφερε.

Σε μια προσπάθεια να απομακρύνουν τα ερπετά, οι Perry έχουν αποκτήσει και μερικές γάτες, ελπίζοντας ότι η παρουσία τους θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Παρ' όλα αυτά, ο καθημερινός έλεγχος όλων των χώρων του σπιτιού για τυχόν φίδια έχει πλέον μετατραπεί, όπως λένε, σε μια ακόμη κουραστική υποχρέωση.

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