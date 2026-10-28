Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο

Μπορεί να φαίνεται αδύνατο για ένα ζώο χωρίς άκρα να κάνει τροχούς, όμως ένα μικροσκοπικό φίδι της Νοτιοανατολικής Ασίας καταφέρνει να κυλά στο έδαφος με εντυπωσιακή ταχύτητα. Αντί να κινείται με τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή έρποντας, σχηματίζει έναν σχεδόν κυκλικό βρόχο με το σώμα του και εκτοξεύεται προς τα εμπρός, επαναλαμβάνοντας την κίνηση.

Το ασυνήθιστο αυτό θέαμα τράβηξε το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάμερες υψηλής ταχύτητας και λήψεις από διαφορετικές γωνίες για να κατανοήσουν πώς ακριβώς πραγματοποιείται αυτή η εντυπωσιακή κίνηση.

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