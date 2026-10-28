Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο
Ένα μικροσκοπικό φίδι στην νοτιοανατολική Ασία σχηματίζει τροχό με το σώμα του και ξεφεύγει από τον κίνδυνο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μπορεί να φαίνεται αδύνατο για ένα ζώο χωρίς άκρα να κάνει τροχούς, όμως ένα μικροσκοπικό φίδι της Νοτιοανατολικής Ασίας καταφέρνει να κυλά στο έδαφος με εντυπωσιακή ταχύτητα. Αντί να κινείται με τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή έρποντας, σχηματίζει έναν σχεδόν κυκλικό βρόχο με το σώμα του και εκτοξεύεται προς τα εμπρός, επαναλαμβάνοντας την κίνηση.
Το ασυνήθιστο αυτό θέαμα τράβηξε το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάμερες υψηλής ταχύτητας και λήψεις από διαφορετικές γωνίες για να κατανοήσουν πώς ακριβώς πραγματοποιείται αυτή η εντυπωσιακή κίνηση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Οικονομία και ελληνοτουρκικά κρίνουν τις εκλογές: Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για κάλπες πριν ή μετά το Πάσχα
09:30 ∙ WHAT THE FACT
Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο
19:32 ∙ WHAT THE FACT
Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της
09:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ