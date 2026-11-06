Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

Snapshot Μια γυναίκα στο Φιλότι Νάξου βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της και επικοινώνησε με τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής για βοήθεια.

Τα μέλη του Συλλόγου παρέλαβαν τα φίδια, τα οποία πιθανότατα είχαν γεννηθεί στην τοιχοποιία του σπιτιού, και τα μετέφεραν σε ασφαλές φυσικό περιβάλλον μακριά από ανθρώπινες κατοικίες.

Η γυναίκα επέδειξε ψυχραιμία και σεβασμό προς την άγρια ζωή, αποφεύγοντας να βλάψει τα φίδια παρά την αρχική ανησυχία της. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με τέσσερα μικρά φίδια ήρθε μία γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Φιλότι της Νάξου, αντέδρασε, όμως, με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και σεβασμό απέναντι στην άγρια ζωή.

Σύμφωνα και με το cyclades24.gr, η γυναίκα αντί να πανικοβληθεί ή να επιχειρήσει να σκοτώσει τα μικρά φίδια που εντόπισε στην οικία της, επέλεξε να κάνει το σωστό: επικοινώνησε με τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ζητώντας τη βοήθειά του για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Τα μέλη του Συλλόγου έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τέσσερα μικρά λαφιατάκια, τα οποία πιθανότατα είχαν γεννηθεί ανάμεσα στις πέτρες της τοιχοποιίας του σπιτιού. Τα μικρά ερπετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον, μακριά από κατοικίες και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αναλυτικά, ο Σύλλογος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Μια πολύ ευγενική κυρία από το Φιλότι Νάξου μας ενημέρωσε πως βρήκε μικρά φίδια εντός της οικίας της και παρά την ανησυχία της, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα βλάψει.

Πήγαμε στην οικία και παραλάβαμε τέσσερα μικρά λαφιατάκια (Elaphe quatorlineata) τα οποία μάλλον είχαν γεννηθεί ανάμεσα στην πέτρινη τοιχοποιία και τα μεταφέραμε σε κατάλληλο περιβάλλον, μακριά από οικίες και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι όλο και περισσότερος κόσμος έχει αλλάξει την αρνητική εικόνα που είχε απέναντι στα φίδια και παλιές τακτικές απέναντι τους αντικαθιστούνται σιγά σιγά απο πολιτισμένες και ορθές συμπεριφορές».

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