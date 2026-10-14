Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

Snapshot Φωτογράφος στην Κύπρο κατέγραψε στιγμιότυπο όπου μια οχιά καταβροχθίζει μια δεκαοχτούρα.

Η οχιά ακινητοποιεί το πτηνό και ξεκινά τη διαδικασία κατάποσης ανοίγοντας τα σαγόνια της.

Τέτοιες εικόνες είναι σπάνιες, καθώς τα δηλητηριώδη ερπετά προτιμούν απομόνωση κατά το φαγητό.

Η οχιά είναι το μοναδικό επικίνδυνο δηλητηριώδες φίδι στην Κύπρο και ρυθμίζει το οικοσύστημα ελέγχοντας τρωκτικά και μικρά ζώα.

Το περιστατικό δείχνει ότι η οχιά επιτίθεται και σε πτηνά όταν αυτά βρεθούν εντός της ακτίνας δράσης της. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της φύσης βρέθηκε φωτογράφος στην Κύπρο, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που μια μεγάλη οχιά καταβροχθίζει μια δεκαοχτούρα.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στη σελίδα «Στο Νησί» στο Facebook στις 12 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας άμεσα το ενδιαφέρον εκατοντάδων χρηστών. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται καθαρά η οχιά να έχει ακινητοποιήσει το πουλί και να ξεκινά τη διαδικασία κατάποσης, ανοίγοντας τα σαγόνια της για να περάσει ολόκληρο το σώμα του θηράματος. Τέτοιες εικόνες σπάνια καταγράφονται από τόσο κοντινή απόσταση, καθώς τα ερπετά του είδους αναζητούν απόλυτη απομόνωση όταν τρέφονται.

Η οχιά αποτελεί το μοναδικό επικίνδυνο δηλητηριώδες φίδι στο νησί, λειτουργώντας ως βασικός ρυθμιστής του οικοσυστήματος με τον έλεγχο τρωκτικών και μικρών ζώων. Κι όμως, δεν διστάζει να επιτεθεί και σε πτηνά όταν βρεθούν στην ακτίνα δράσης της. Η δεκαοχτούρα δεν κατάφερε να ξεφύγει από την ενέδρα, χαρίζοντας τελικά ένα ασυνήθιστο ντοκουμέντο από τον αμείλικτο κύκλο της φύσης.

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