Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά σε σπίτι στον Μαραθώνα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης

Πώς συνέβη το περιστατικό 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά σε σπίτι στον Μαραθώνα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης
ΕΛΛΑΔΑ
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Χθες γύρω στις 8 το απόγευμα σε σπίτι στον Μαραθώνα ένα 18 μηνών παιδί δέχτηκε στο χέρι δάγκωμα απο οχιά.

Δίπλα στο μικρό παιδί έσπευσε ο αδερφός του 14,5 ετών και δέχθηκε και εκείνος το δάγκωμα του ερπετού.

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ παραμένουν στη ΜΕΘ και οι δύο, και είναι σε καλή κατάσταση,

Μιλώντας στο Mega ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι η πορεία της υγείας τους βαίνει ομαλά, δεν είναι διασωληνωμένα, αλλά χρειάζεται παρακολουθήση.

Σημείωσε δε ότι το σημείο είναι ημιαγροτική περιοχή και κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί.

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