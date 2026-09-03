Στο νοσοκομείο Ρίου 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς
Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται προληπτικά
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Ένα περιστατικό που χρειάστηκε άμεση ιατρική αντιμετώπιση σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν άνδρας ηλικίας περίπου 42 ετών δέχθηκε δάγκωμα από οχιά, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, ο 42χρονος αντέδρασε άμεσα και μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μετάβασή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.
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