Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 22 τραυματίες (pics)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων στη σιιτική συνοικία Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης, αργά την Τετάρτη, ανέφεραν ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας.

«Μια αποθήκη όπλων εξερράγη στην Σαντρ Σίτι και οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια», υπογράμμισε μια ανακοίνωση της ιρακινής διοίκησης.

«Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο βαρύς οπλισμός που ανήκει σε μια ένοπλη ομάδα που ήταν αποθηκευμένο σε ένα σπίτι εξεράγη», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Υπήρχαν χειροβομβίδες RPG, οβίδες και άλλα βλήματα», τόνισε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Υπάρχουν επίσης 22 τραυματίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας και ιατρικές πηγές, η έκρηξη πραγματοποιήθηκε κοντά σε ένα τέμενος.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι από την έκρηξη καταστράφηκαν σπίτια, ενώ άλλα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Η Σαντρ Σίτι αποτελεί ένα προπύργιο του εθνικιστή, σιίτη ιερωμένου Μοκντάντα Σαντρ, ο πολιτικός συνασπισμός του οποίου κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 12ης Μαΐου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Reports that Sadr City explosion was felt strongly in several districts Al-Rusafa (West of #Baghdad) pic.twitter.com/TeJ3MJM7tn