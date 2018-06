Η συνάντηση του αιώνα στη Σιγκαπούρη - Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν γράφουν ιστορία

Η σύνοδος κορυφής, χωρίς προηγούμενο μεταξύ εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου και Βορειοκορεάτη ηγέτη, έχει σκοπό να επιτευχθεί μια καταρχήν συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου με αντάλλαγμα την άρση μετά το πέρας της διαδικασίας των οικονομικών και διπλωματικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Πιονγιάνγκ.

Ο Τραμπ εκδήλωσε την μεγάλη του αυτοπεποίθηση ενόψει της συνόδου. Μόλις αφίχθη στη Σιγκαπούρη, έκανε λόγο για «διέγερση στην ατμόσφαιρα» μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά για να επικοινωνεί άμεσα με την κοινή γνώμη στη χώρα του και όχι μόνο.

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, σε άλλο ένα tweet, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η ιστορική συνάντηση που θα έχει αύριο με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη μπορεί να «πάει πολύ καλά», καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών συναντώνται προκειμένου να αμβλύνουν τις διαφορές για το πώς θα τελειώσει η πυρηνική αντιπαράθεση στην κορεατική χερσόνησο.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!