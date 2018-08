Ινδονησία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό - Πανικός στα αεροδρόμια (vids)

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα παρότι έχουν ήδη περάσει περισσότερες από δύο ώρες.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε χερσαία περιοχή, στη νήσο Λομπόκ, παρότι οι αρχικές πληροφορίες το τοποθετούσαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Πριν από μια εβδομάδα, σεισμός 6,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο Λομπόκ και εγκλώβισε προσωρινά εκατοντάδες τουρίστες στις πλαγιές ενός ηφαιστείου.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι ταξιδιώτες στα διεθνή αεροδρόμια του Μπαλί και του Λομπόκ πανικοβλήθηκαν και ότι σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης ζημιές στα κτήρια, αλλά δεν επηρεάστηκε η λειτουργία τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός για μερικά δευτερόλεπτα στο Μπαλί, όπου οι άνθρωποι βγήκαν έξω από σπίτια, ξενοδοχεία και εστιατόρια και άρχισαν να τρέχουν στους δρόμους.

