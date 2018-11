Γροιλανδία: Ανακαλύφθηκε τεράστιος κρατήρας από μετεωρίτη κάτω από τους πάγους (pics&vid)

Οι επιστήμονες από τη Δανία, τη Γερμανία (Ινστιτούτο Άλφρεντ Βέγκενερ) και τις ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο Κάνσας), με επικεφαλής τον καθηγητή Κουρτ Κγιάερ του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science Advances", πιθανολογούν ότι πρόκειται για έναν από τους 25 μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης στη Γη.

Εκτιμάται ότι «ένοχος» για τον κρατήρα είναι ένας μετεωρίτης με σύσταση κυρίως από σίδηρο, ο οποίος έπεσε στη Γροιλανδία και στη συνέχεια «θάφτηκε» κάτω από πάγο πάχους σχεδόν ενός χιλιομέτρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας κρατήρας οποιουδήποτε μεγέθους έχει βρεθεί κάτω από τους πάγους του πλανήτη μας.

