Πέθανε γνωστός ηθοποιός σε ηλικία 58 ετών (Pics+Vids)

Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε στις 21 Ιανουαρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ έπειτα από μάχη που έδινε από το 2016 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου, γνωστή ως Sinonasal Squamous Cell Carcinoma, η οποία τον είχε αναγκάσει να αφαιρέσει χειρουργικά τη μύτη του.

Ήταν μόλις 58 ετών











Γεννήθηκε στο Λίν, της Μασαχουσέτης τον Απρίλιο του 1960 και μεγάλωσε στο Providence του Rhode Island. Τα πρώτα του βήματα στο θεατρικό σανίδι τα έκανε από τα φοιτητικά του κιόλας χρόνια στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon του Pittsburgh.



Αρκετά γρήγορα το ταλέντο του αναγνωρίστηκε και ο πρώτος του ρόλος στην τηλεόραση δεν άργησε. Το ντεμπούτο έγινε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Cheers και ακολούθησαν ρόλοι σε επίσης πολύ γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως στο σήριαλ Murder She Wrote και Quantum Leap, 3d Rock From The Sun, Veronica Mars και Justified.

Ήταν παντρεμένος με την Caroline Carrigan, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο.