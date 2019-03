Keith Flint: Θρήνος για τον τραγουδιστή των Prodigy (pics+vids)

Το Keith Flint έμενε στο Έσσεξ και τον βρήκαν αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας (04/03), μετά από κλήση των γειτόνων για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

«Κληθήκαμε σχετικά με την κατάσταση ενός άνδρα, περίπου στις 8:10 το πρωί της Δευτέρας. Πήγαμε και δυστυχώς βρήκαμε νεκρό τον 49χρονο στο σημείο. Ο θάνατός του δεν είναι ύποπτος και ετοιμάζουμε φάκελο για τον δικαστή», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Μόλις είχε επιστρέψει από τουρ με το συγκρότημα από την Αυστραλία και η μπάντα ετοιμαζόταν για νέα περιοδεία στις ΗΠΑ τον Μάιο.

Ποιος ήταν

Ο Κιθ Φλιντ γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1969 στο Ρέντμπριτζ του Λονδίνου και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στο Έσεξ. Εκεί γνώρισε τον Λίαμ Χόουλετ σε ένα κλαμπ και έτσι γεννήθηκαν οι The Prodigy.

Αρχικά απλά χόρευε πάνω στη σκηνή μέχρι που τραγούδησε το 1996 το Firestarter και έγινε μόνιμα ο βασικός τραγουδιστής της μπάντας. Ήταν ένας από τους κορυφαίους perfomer με εκπληκτική ενέργεια στη σκηνή που του άρεσε να οδηγεί τον εαυτό του στα άκρα.

Ο αρχηγός των Prodigy είχε σχέση με την παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών Γκέιλ Πόρτερ τη δεκαετία του 1990 και αργότερα παντρεύτηκε την DJ Mayumi Kai από την Ιαπωνία.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιοκτήτης παμπ στο Έσσεξ και μάνατζερ της ομάδας Traction Control σε αγώνες μοτοσικλέτας.

Οι The Prodigy αναδείχθηκαν στην underground rave σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε έλαβαν παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Έχουν θεωρηθεί από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής και big beat μουσικής, δίπλα στους Fatboy Slim, The Chemical Brothers, Orbital, Daft Punk και The Crystal Method τις δεκαετίες 1990 και 2000, ενώ έχει ειπωθεί για αυτούς ότι είναι οι «Νονοί της rave μουσικής». Έχουν πουλήσει περίπου 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, έχουν κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβείων Brit, τρία MTV Video Music Award, δύο Kerrang!, πέντε MTV Europe Music Awards, και δύο υποψηφιότητες για Grammy. Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του περιοδικού GQ «50 μπάντες που πρέπει να δεις πριν πεθάνεις».

Το βρετανικό συγκρότημα σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των charts με τις επιτυχίες «Firestarter» και «Breathe»:

