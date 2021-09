Κύπρος: Έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ άρχισε το γαλλικό «Nautical Geo»

Ανοικτά της Κύπρου και εντός της ΑΟΖ βρίσκεται το ερευνητικό σκάφος NAUTICAL GEO

Το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό πλοίο ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνητικές μετρήσεις για την μελέτη κατασκευής αγωγό Εastmed.

Η σχετική NAVTEX που εξέδωσε η Λευκωσία έχει διάρκεια έως τις 4 Οκτωβρίου.

22 1800UTC SEP 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 316/21

SOUTH COAST

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTE SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ

FROM 27 SEP UNTIL 04 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-41.871N, 033-06.148E

34-41.369N, 033-37.593E

34-02.418N, 033-22.027E

34-10.864N, 032-17.934E

34-33.864N, 032-17.934E

34-28.371N, 033-00.820E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μέρες η Άγκυρα έδωσε οδηγίες σε τουρκικό πολεμικό πλοίο να ζητήσει από το πλήρωμα του «Nautical Geo» να αποχωρήσει από την θαλάσσια περιοχή της Κρήτης όπου διενεργούσε έρευνες, με το επιχείρημα ότι το ερευνητικό -γαλλικών συμφερόντων- έπλεε σε θαλάσσιες ζώνες τουρκικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Bilim-2» βρέθηκε χθες στην περιοχή μεταξύ Ρόδου – Καστελλόριζου, αφού την περασμένη Παρασκευή ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα ΝΑVTEX για τη διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών.

Οι έρευνες του «Bilim-2» θα πραγματοποιηθούν εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης όπου η Αγκυρα εξέδωσε δική της ΝΑVTEX αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελλαδικό Τύπο, η Αγκυρα με αντι-NAVΤΕΧ υποστήριζε πως η περιοχή των ερευνών του πλοίου έφτανε σε σημεία της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας» και σε περίπτωση προσέγγισης άλλων περιοχών κοντά σε Κάσο και Καστελλόριζο θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμακωτές αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.

