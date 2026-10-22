Φέρτε σύννεφα να πέσουν!

Snapshot Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχουν καταγγείλει δημόσια αυτές τις πρακτικές, πληρώνοντας προσωπικό κόστος.

Η αποκάλυψη των σκανδάλων δίνει μια ευκαιρία για καθαρισμό και ανανέωση του ελληνικού μπάσκετ.

Οι κατηγορίες επιβεβαιώνουν ότι υπήρχαν αδίστακτοι που χειραγωγούσαν ακόμα και αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων.

Οι προηγούμενοι πρωταγωνιστές που αρνούνταν να παραδεχτούν τα προβλήματα τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Το ελληνικό μπάσκετ δεν βιώνει κανένα σεισμό. Δεν είναι ξαφνικό αυτό που συμβαίνει. Ούτε αναπάντεχο. Είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα όλων αυτών που κάποιοι έβλεπαν, αντιδρούσαν, φώναζαν, κατήγγειλαν και μέχρι χθες… τιμωρούνταν για αυτό. Είναι η δικαίωση των… τρελών που έλεγαν για στημένους αγώνες, για διαιτητές που τα παίρνουν, για νίκες και τίτλους που δεν κατακτώνται αλλά παρέχονται και μάλιστα με τους πλέον βρώμικους τρόπους!

Είναι η απόλυτη δικαίωση του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που πλήρωσε πιο ακριβά από όλους την απόφαση του να καταγγείλει τον Λιόλιο όπως κάποτε τον Μπερτομέου… Που φώναζε όταν ο κλέφτης έμπαινε μέσα στο σπίτι του για να τον κλέψει κι αντί να φοβάται ο κλέφτης, φοβόταν ο νοικοκύρης. Τα ίδια και το Μαρούσι του ΜΑΓΚΑ, Ηλία Παπαθεοδώρου, που φώναζε επίσης «δεν σας φοβόμαστε» σε όλους αυτούς που τώρα βλέπουν τον ήλιο… ριγέ.

Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει πίσω τα κλεμμένα. Αν ο Γιαννακόπουλος θα πάψει να είναι τιμωρημένος αφού οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί των λόγων για τους οποίους τιμωρήθηκε είναι πια και με τη βούλα κατηγορούμενοι οι ίδιοι. Ξέρω όμως ότι το ελληνικό μπάσκετ, όπως κάποτε το ευρωπαϊκό, έχει μια χρυσή ευκαιρία να ξεβρωμίσει… Λένε πως οι τρελοί χαράσσουν τον δρόμο που ακολουθούν οι σοφοί. Και αυτό στην Ιστορία του μπάσκετ έχει αποδειχτεί ήδη δυο φορές.

Μακάρι να μην χρειαστεί να τριτώσει… Γιατί όταν στήνονται αγώνες ακόμη και σχολικών πρωταθλημάτων καταλαβαίνεις πως οι τύποι αυτοί ήταν και είναι αδίστακτοι. Για τους άλλους, που τόσο καιρό το έπαιζαν… πρωταθλητές και τώρα κάνουν την κότα, μην περιμένετε πολλά. Έχουν παραγγείλει να τους φέρουν 4-5 σύννεφα για να πέσουν… Μαζί και τα τσιράκια τους που εδώ και μια πενταετία πούλαγαν τρέλα. Απλά δεν ήξεραν ότι τρέλα στον τρελό δεν πούλησε κανείς.

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