Η Θεσσαλονικιά που έγινε viral για το φλερτ στον Τζέισον Στέιθαμ: «Θεούλη μου να τον πετύχω»

Η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε πώς συνάντησε τον Τζέισον Στέιθαμ

Το παρασκήνιο της συνάντησή της με τον Τζέισον Στέιθαμ αποκάλυψε η Κατερίνα Τυριτίδου, η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που έγινε viral για το φλερτ στον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Μιλώντας στο Ράδιο Αρβύλα η κυρία Τυριτίδου είπε, μεταξύ άλλων, ότι «εγώ έκανα την προσευχή μου και είπα “προτελευταία μέρα είναι, θα το παλέψω, θα το πετύχω” και είπα “θεούλη μου θέλω να τον πετύχω και να τον πετύχω τυχαία”, μην έχει κόσμο μπράβους και τέτοια».

Αναλυτικά η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη είπε για την συνάντηση με τον Τζέισον Στέιθαμ «εγώ δούλευα εκεί, μαγείρευα και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, δεν μπορούσαμε να τον δούμε και ρωτούσα διάφορους που ήταν κάπου υπεύθυνοι στα γυρίσματα και τους έλεγα “Ρε παιδιά πως είναι ο Τζέισον;, Eίναι σοβαρός;, “Tι φάση” και μου έλεγαν ότι είναι σοβαρός και ότι δεν πλησιάζεται, αλλά εγώ έκανα την προσευχή μου και είπα “προτελευταία μέρα είναι, θα το παλέψω, θα το πετύχω” και είπα “θεούλη μου θέλω να τον πετύχω και να τον πετύχω τυχαία”, μην έχει κόσμο μπράβους και τέτοια ξέρετε…Και όπως οδηγούσα το αυτοκίνητο, και πήγα να δω πίσω τα σκηνικά που έκαναν τα γυρίσματα γυρνάω από την άλλη πλευρά και τον πετυχαίνω εκεί στα τροχόσπιτα, αλλά δεν τον είδα και μου κάνει η ανηψιά μου που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο “ο Τζέισον, ο Τζέισον!” και με το που λέει ο Τζέισον βάζω όπισθεν πάω πίσω ανοίγω τζάμι και κάνω: “Τζέισον, Τζέισον, oh my god, i don’t believe it, i love you, i am chef cooking for you”».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από ένα από τα διαλείμματα των γυρισμάτων, η θαυμάστρια του Βρετανού πρωταγωνιστή των «Expendables 4»... άρχισε να του φωνάζει: «Πραγματικά, θέλω να πεθάνω, να πέσω κάτω, down, down... I love you».

