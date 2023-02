J2US: Έδωσαν τα χέρια - Tα πρόσωπα που έκλεισε ο Κοκλώνης

J2US: Δείτε το τρέιλερ

Ο Νίκος Κοκλώνης τηρεί σιγή ιχθύος για τις ετοιμασίες του Just The 2 of Us. Μάλιστα, στο τρέιλερ έδειξε μόνο την κριτική επιτροπή η οποία αποτελείται από την Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή, την Καίτη Γαρμπή και την Βίκυ Σταυροπούλου.

Ακούγεται πως τα νέα πρόσωπα που έχουν κλείσει συμφωνία είναι 11.

Ο Άρης Σοϊλέδης, ο Bo, ο Γιώργος Κοψιδάς, η Τζούλια Νόβα, η Εύη Δρούτσα, η Κατερίνα Στανίση, ο Βλάσσης Χολέβας, η Σοφία Παυλίδου, η Σοφία Βογιατζάκη, η Χριστίνα Μαραγκόζη και η Ειρήνη Μιχαήλ είναι τα πρόσωπα που ακούγονται πως θα βρίσκονται στην σκηνή του μουσικού σόου.

