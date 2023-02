Survivor All Star εναντίον Just the 2 of us: Το εξώδικο και οι παίκτες που στηρίζουν Κοκλώνη

Survivor All Star εναντίον Just the 2 of us: Τα δύο πρότζεκτ μονοπωλούν το ενδιαφέρον και, όπως φαίνεται, είναι έτοιμα για «μάχη»

Η αντίστροφη μέτρηση για το σόου του Νίκου Κοκλώνη «Just the 2 of us» έχει ξεκινήσει. Το μουσικό πρότζεκτ κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ήδη έχει συζητηθεί πολύ για τους συμμετέχοντες. Μεταξύ αυτών θα είναι και αρκετοί από τους πρώην παίκτες του «Survivor».

Ο Άρης Σοϊλέδης θα τραγουδήσει πλάι στην Μαριάντα Πιερίδη, η Εύα Δρούτσα δίπλα στον Μπο, ενώ στο σόου θα βρίσκονται και άλλοι Survivors όπως ο Τριαντάφυλλος, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, ο Περικλής Κονδυλάτος σε ζευγάρι με την Έλενα Γκρέκου, η Φελίσια Λαπάτη, αλλά και ο Γιώργος Κοψιδάς. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν και τον Κώστα Αναγνωστόπουλο να έχει δώσει τα χέρια με την παραγωγή. Κάτι, που μέχρι τώρα, δεν επιβεβαιώνεται.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι εν λόγω κινήσεις του Νίκου Κοκλώνη πυροδότησαν την οργή του Ατζούν Ιλιτζαλί που έσπευσε να στείλει εξώδικο. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εκπομπή «Breakfast@Star», ο Νίκος Κοκλώνης δέχτηκε ένα εξώδικο από τον Τούρκο παραγωγό του «Survivor», λόγω της συμμετοχής του Περικλή Κονδυλάτου στο σόου.

«Έχει γίνει χαμός με τα εξώδικα αυτές τις μέρες. Άλλο ένα εξώδικο είναι αυτό από τον παραγωγό του ριάλιτι επιβίωσης, Ατζούν Ιλιτζαλί, προς τον Νίκο Κοκλώνη, λίγο πριν ξεκινήσει το J2US στις 18 Φεβρουαρίου», είπε αρχικά η συνεργάτιδα της εκπομπής Μαίρη Αργυριάδου. «Το εξώδικο αφορά στον Περικλή Κονδυλάτο και στη συμμετοχή του στο J2US», πρόσθεσε η ίδια.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι παίκτες, μετά την αποχώρησή τους από τον Άγιο Δομίνικο, δεσμεύονται για αρκετό καιρό λόγω συμβολαίου με τον Ατζούν Ιλιτζαλί και την εταιρεία παραγωγής του. Η συμμετοχή οποιουδήποτε παίκτη σε άλλο πρότζεκτ, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, δεν επιτρέπεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Κοκλώνης είχε δεχτεί εξώδικο από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και για τη συμμετοχή του Τζέιμς Καφετζή στο «J2US» πέρσι.

Τα δύο πρότζεκτ, από τα μέσα Μαρτίου και μετά, θα διασταυρώνουν τα ξίφη τους και στους πίνακες της Nielsen. Μετά το τέλος του «Voice», το «Survivor All Star» θα προβάλλεται και Σάββατο απέναντι από το «Just the 2 of us».

