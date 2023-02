J2US - Εύη Δρούτσα: «Βλέπεις ότι έχω χάσει τα λόγια και κάθεσαι, ντροπή - Ντροπή σου»

J2US: Η Εύη Δρούτσα έχασε τα λόγια της ερμηνεύοντας με τον Μπο το «Όλα σου τα καταλογίζω» της Καίτης Γαρμπή

Το Just the 2 of Us έκανε πρεμιέρα μετά από δύο μήνες απουσίας το βράδυ του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου και έφερε πανικό με τα νέα ζευγάρια και τις πρώτες ερμηνείες τους.

Ένα από τα απρόσμενα ντουέτα είναι εκείνο της Εύης Δρούτσας και του Μπο, ο οποίος ουκ ολίγο έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό για το Survivor All Star και την πρώην σχέση του με την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.

Στο πρώτο live του J2US το ζευγάρι κλήθηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Όλα σου τα καταλογίζω», της Καίτης Γαρμπή. Η δημοφιλής στιχουργός ωστόσο έχασε αρκετές φορές τα λόγια της ενώ ο ράπερ συνέχιζε να δίνει συνέχεια στο κομμάτι με χαμόγελο.

Όταν ολοκλήρωσαν την ερμηνεία τους η Εύη Δρούτσα «πείραξε» τη φίλη της και κριτή Καίτη Γαρμπή πριν ακόμα χαιρετήσει τον Νίκο Κοκλώνη και την υπόλοιπη κριτική επιτροπή.

«Καίτη, γιατί δεν ήρθες να με βοηθήσεις; Βλέπεις ότι έχω χάσει τα λόγια και κάθεσαι; Ντροπή σου! Ντροπή της», είπε χαρακτηριστικά η στιχουργός ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ «Να βλέπει ότι ξεχνάω τα λόγια και να κάθεται; Και με κοιτάει; Είναι ντροπή! Η Καίτη, ναι, ποιος άλλος».